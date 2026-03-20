Rosalía pierde la paciencia: el video en París que muestra la cara más desconocida de la artista

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La cantante española, Rosalía, protagonizó este viernes un enfrentamiento con un paparazzi mientras recorría la ciudad de París junto a la modelo y actriz francesa, Loli Bahia, con quien han surgido por medio de las redes sociales, rumores de romance.

La intérprete de "La Perla" se mostró incómoda por la insistencia del paparazzi por grabarlas y fotografiarlas, razón por la cual decidió responderle tras sus reiteradas preguntas.

"Hace una hora dijiste lo mismo, estás mintiendo", le comentó la cantante española al fotógrafo con respecto a parar de perseguirlas.

Si bien, dicho episodio trae nuevamente a la mesa el debate sobre los límites entre la exposición pública y la vida privada de las celebridades.

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