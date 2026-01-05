Rosalía y otros artistas donan objetos a una campaña solidaria

Suscríbete a nuestros canales

Grandes figuras de la cultura y el deporte se han unido un año más a la campaña solidaria de SER Catalunya. En esta edición, la cantante Rosalía donó un vestido y el disco de oro de 'Dolerme', ambos firmados; una participación que ya es tradición, tras el éxito de subastas anteriores, donde su traje de 'Motomami' alcanzó los 7.000 euros.

Por su parte, Joan Manuel Serrat aporta un valor histórico con el manuscrito de 'Paraules d’amor', ilustrado por Javier Mariscal. A la puja se suman objetos icónicos como:

Un bombín de Joaquín Sabina .

La peluca de la gira 'Jesucrista Superstar' de Rigoberta Bandini .

La pluma del escritor Eduardo Mendoza.

El deporte también está presente con artículos firmados por Alèxia Putellas, Pedri, Raphinha y Pau Gasol. La subasta se celebrará este 5 de enero, y los fondos se destinarán a repartir juguetes entre familias vulnerables de Barcelona y, como novedad este año, a apoyar a la infancia en la Franja de Gaza a través de Unicef.

