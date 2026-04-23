¡Gana un carro 0K con CrediPuntos de MultiMax!

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Si eres de los que adelanta sus cuotas de CrediMax o CrediMax Premium, prepárate para ganar a lo grande con el concurso mensual de más de 200 premios de MultiMax, donde podrás participar por: un carro 0 KM, 3 motocicletas, viajes todo incluido a Margarita y mucho más.

Desde este mes de abril, cada cuota cancelada a tiempo o pronto pago genera CrediPuntos de forma automática en la app PriorityMax. Estos puntos se convierten en tickets electrónicos para participar por premios únicos cada mes, traídos de la mano de la multimarca más grande de Venezuela y su CEO, el empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga Mujamad. Mientras más cuotas adelantes, ¡mayores son tus posibilidades de ganar!

“En MultiMax, seguimos recompensando la lealtad de nuestros usuarios CrediMax y CrediMax Premium a través de CrediPuntos. Con este sistema, queremos ayudar a los venezolanos a convertir cada cuota pagada en una oportunidad para transformar su vida, alcanzando sus metas mientras construyen el hogar de sus sueños con la mejor tecnología del mundo” expresó Nasar Dagga.

Revisa tu historial de pagos y consulta tus CrediPuntos acumulados a través de la app PriorityMax, disponible en Google Play y App Store. Asimismo, síguenos en Instagram a través del usuario @multimax, donde se darán a conocer a los ganadores del concurso mensual de más de 200 premios de MultiMax.

¡Gana más con CrediPuntos de MultiMax!

La multimarca ha preparado un catálogo de premios increíbles para reconocer a sus clientes CrediMax y CrediMax Premium más responsables.

Entre los más de 200 premios disponibles en el concurso mensual de CrediPuntos destacan: un carro 0 KM, tres motocicletas, cinco viajes todo incluido para dos personas con destino a Margarita, así como una gran variedad de productos para el hogar, desde 10 antenas de Starlink, 10 neveras de última generación, 10 lavadoras, 10 congeladoras, 10 cocinas y muchas sorpresas más.

“Pagar a tiempo ya no es solo cumplir con una palabra; ahora es la puerta de entrada para ganar un vehículo nuevo, unas vacaciones inolvidables o equipar el hogar con la última innovación», afirmó Nasar Dagga Mujamad, CEO de MultiMax y CLX Group.

¿Cómo funciona CrediPuntos?

El nuevo sistema de CrediPuntos está diseñado para incentivar el Pronto Pago de tus cuotas CrediMax o CrediMax Premium. El proceso es sencillo y automático. Cada vez que un usuario realiza el pago de sus cuotas el sistema asigna puntos que puede revisar en la App PriorityMax.

Mientras más cuotas adelantes, recibirás más CrediPuntos, lo que te permitirá multiplicar tus posibilidades de ganar uno de los grandes premios de MultiMax. Recuerda que cada generado equivale a un cupo adicional dentro del concurso mensual de más de 200 premios de MultiMax.

Los usuarios pueden monitorear su acumulación de puntos y estatus en tiempo real a través de la App PriorityMax, disponible en Google Play y App Store.

Únete a CrediMax y CrediMax Premium

El concurso de más de 200 productos mensuales de MultiMax es un beneficio exclusivo para clientes CrediMax y CrediMax Premium. Unirte es muy fácil. Los interesados pueden acudir a cualquiera sede MultiMax y solicitar su afiliación anual a CrediMax ($20 anuales a tasa BCV) o CrediMax Premium ($40 anuales).

También puedes adelantar el proceso de suscripción a través de la app PriorityMax. Sigue las instrucciones en pantalla, y cuando hayas terminado el proceso, ganarás acceso inmediato a todas las ventajas exclusivas que ofrece tu membresía en las tiendas MultiMax de todo el país.

En este sentido, el empresario venezolano, Nasar Ramadan Dagga, recuerda a los usuarios de CrediMax y CrediMax Premium que su membresía es de uso personal e intransferible, por lo que solo el propietario puede aprovechar de las ventajas de su suscripción.

¡Las Mejores Marcas en 1 Solo Lugar!

Con más de seis años apostando por el crecimiento de Venezuela, MultiMax es la multimarca líder en tecnología del país. Actualmente, la multitienda fundada por Nasar Dagga cuenta con presencia en 22 regiones de todo el territorio nacional, incluido los estados: Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como la ciudad de Caracas.

Para más información sobre los CrediPuntos y el nuevo concurso mensual de los más de 200 productos de MultiMax, sigue las redes sociales oficiales de la multimarca como @multimax en Instagram. Asimismo, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar la mejor innovación a precios especiales que se actualizan cada semana.

Nota de prensa

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