Piel radiante y protegida en estas vacaciones con NIVEA

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Las vacaciones son la oportunidad perfecta para escapar a la playa o piscina y disfrutar de actividades bajo el sol. Sin embargo, la exposición prolongada a la radiación UV representa un reto para la salud de nuestra piel. Para asegurar que la única preocupación sea disfrutar del descanso, NIVEA, la marca con más de 100 año de experiencia en el cuidado de la piel, presenta sus productos esenciales para crear una rutina de protección y cuidado completo y eficaz durante esta temporada.

La última novedad en protección: NIVEA SUN Protect & Refresh Sport en Aerosol FPS 50

NIVEA SUN, líder mundial en protección solar, hoy incorpora a su portafolio en Venezuela una nueva presentación de protector solar. El nuevo Protector en Aerosol NIVEA SUN Protect & Refresh Sport ha sido diseñado para quienes buscan una protección corporal práctica y de alto rendimiento. Este producto es el protagonista de la rutina de cuidado que propone NIVEA y redefine la experiencia bajo el sol gracias a sus beneficios clave:

Aplicación 360º: Su avanzado sistema de difusión continua permite una cobertura total y uniforme en segundos, incluso de forma invertida, facilitando la protección en zonas de difícil acceso como la espalda.

Su avanzado sistema de difusión continua permite una cobertura total y uniforme en segundos, incluso de forma invertida, facilitando la protección en zonas de difícil acceso como la espalda. Sensación de Frescura: Su fórmula ligera y transparente se absorbe inmediatamente sin dejar residuos blancos, ni sensación grasosa, mientras proporciona un efecto refrescante, ideal para combatir el calor intenso.

Su fórmula ligera y transparente se absorbe inmediatamente sin dejar residuos blancos, ni sensación grasosa, mientras proporciona un efecto refrescante, ideal para combatir el calor intenso. Alta Resistencia: Es extra-resistente al agua y el sudor, garantizando seguridad continua durante el baño en el mar, la piscina o al realizar actividades deportivas con máxima protección FPS 50 contra los rayos UVA/UVB.

Es extra-resistente al agua y el sudor, garantizando seguridad continua durante el baño en el mar, la piscina o al realizar actividades deportivas con máxima protección FPS 50 contra los rayos UVA/UVB. Cuidado que va más allá: Su fórmula 89% biodegradable respeta al océano al ser libre de filtros UV Octinoxato, Oxibenzona y el Octocrileno y viene envasada en un empaque hecho de 100% aluminio reciclado.

La rutina de protección total:

Para complementar la acción del nuevo protector en aerosol y asegurar un cuidado completo, NIVEA propone un protocolo basado en productos especializados que cuidan cada detalle:

Protector Facial NIVEA Control de Brillo (FPS 50): La piel del rostro es diferente a la del cuerpo por lo que requiere una protección especial. Este indispensable para el rostro brinda una protección de amplio espectro que no deja residuos blancos y ofrece un acabado mate de larga duración. Su fórmula 67% biodegradable se siente ligera sobre el cutis.

La piel del rostro es diferente a la del cuerpo por lo que requiere una protección especial. Este indispensable para el rostro brinda una protección de amplio espectro que no deja residuos blancos y ofrece un acabado mate de larga duración. Su fórmula 67% biodegradable se siente ligera sobre el cutis. Protector Labial NIVEA Cherry Shine: Es ideal para consentir a los labios todo el día ya que actúa como el escudo perfecto contra la resequedad. Su fórmula vegana enriquecida con Manteca de Karite, es libre de Aceites Minerales y ofrece 24 horas de humectación con un delicioso toque de color y aroma a cereza.

Es ideal para consentir a los labios todo el día ya que actúa como el escudo perfecto contra la resequedad. Su fórmula vegana enriquecida con Manteca de Karite, es libre de Aceites Minerales y ofrece 24 horas de humectación con un delicioso toque de color y aroma a cereza. Crema Corporal NIVEA Soft Milk: Después de un largo día de disfrute bajo el sol, es vital restaurar la barrera cutánea y para ello la Crema Corporal enriquecida con Manteca de Karité y el SERUM DE HUMECTACIÓN PROFUNDA es una excelente opción. Se absorbe rápidamente para brindar una suavidad inmediata y 48 horas de humectación profunda.

Consejos NIVEA para una piel saludable bajo el sol:

· Tiempo de aplicación: Se debe aplicar el protector solar al menos 15-30 minutos antes de salir al sol. Esto permite que el producto se absorba correctamente y ofrezca la máxima protección.

· Aplicación constante: Se recomienda reaplicar el protector cada dos horas o después de un baño, secado con toalla o sudoración extrema, para mantener los niveles de eficacia.

· Zonas olvidadas: Es ideal proteger las áreas comúnmente ignoradas como lóbulos de las orejas, empeines, cuello y nuca.

· Resguardarse: Se debe evitar la exposición directa en las horas de máxima incidencia de radiación (10:00 a.m. a 4:00 p.m.). Se recomienda el uso de camisa, gorro y lentes durante estas horas.

· Mantenerse hidratado: Es recomendable beber suficiente agua antes, durante y después de disfrutar al aire libre para evitar la deshidratación.

Acerca de NIVEA

NIVEA es para la piel. Durante más de 110 años, ha sido sinónimo de cuidado y confianza. Esta icónica marca combina tradición e innovación. Ofrece una amplia gama para el cuidado diario de la piel: desde clásicos como NIVEA Creme hasta soluciones avanzadas con ingredientes potentes como Thiamidol® y Q10. La gama incluye cuidado facial, labial y corporal, protector solar y desodorantes.

Para mayor información: www.nivea.com.ve / Instragram, Facebook, TikTok y X @niveavenezuela

Nota de prensa

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