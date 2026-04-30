GMSP fomenta actualización médica para detección temprana del autismo

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La comprensión del autismo ha evolucionado de forma tan radical en las últimas dos décadas que lo que hoy se entiende por esta neuro condición dista significativamente de la visión que se tenía hace 10 o 20 años. Esta realidad se debe a una mayor disponibilidad de información, lo que exige la actualización constante de los profesionales de la salud y convierte a la formación constante en una necesidad crítica e impostergable.

Ante este panorama de cambios en criterios diagnósticos, incidencia y terminología, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) y la Fundación Autismo en Voz Alta realizaron la charla formativa “Primeras señales de los Trastornos del Espectro Autista (TEA)”, en el marco del mes de concientización sobre esta condición del neurodesarrollo.

El encuentro, dirigido a especialistas de la clínica, tuvo como objetivo erradicar la vieja premisa de “esperar y ver” para actuar de inmediato. El fin es garantizar intervenciones oportunas que transformen la calidad de vida de las personas con TEA, mientras se sientan las bases de una sociedad consciente e inclusiva de la neurodiversidad.

Arturo González, gerente de comercialización y comunicaciones del GMSP, destacó que estos encuentros buscan fomentar la tolerancia e inclusión. “Queremos brindar herramientas para una atención temprana, de manera que las familias cuenten con los recursos necesarios para manejar la condición”, afirmó.

Por su parte, María Isabel Pereira, psicóloga de Autismo en Voz Alta, indicó que, durante la charla, efectuada en el marco del vigésimo aniversario de la fundación, se explicó el protocolo de identificación precoz actualizado del TEA, cuyo objetivo es mejorar la calidad y pronóstico de vida, que puede disminuir cuando no se recibe un tratamiento a tiempo.

Evolución del diagnóstico y fin de las etiquetas

La especialista explicó que la visión clínica en la clasificación ha migrado del “autismo clásico” hacia el concepto de Trastorno del Espectro Autista (TEA). En esta transición, etiquetas como el Síndrome de Asperger han dejado de utilizarse formalmente, clasificándose ahora como el Nivel 1 de esta condición, lo que obliga a la formación continua del personal médico.

Asimismo, aclaró que el autismo es un conjunto de trastornos de origen orgánico, presentes desde el desarrollo temprano y secundarios a una enfermedad subyacente, descartando viejas hipótesis sobre causas ambientales, psicogénicas, estilo de crianza o traumas. “Identificar sus señales antes de los 36 meses de vida permite un desarrollo pleno de habilidades que evita problemas futuros como el acoso escolar, enfatizó Pereira.

El reto del sesgo de género y la nueva incidencia

Un dato impactante compartido fue el aumento de la incidencia global. Según reportes internacionales, esta se ha incrementado 4.8 veces en los últimos 22 años, situándose en 1 de cada 39 niños. Este aumento responde, en parte, a una mayor disponibilidad de información y mejores herramientas diagnósticas, lo que hace imprescindible la formación continua de los médicos para lograr una identificación más precisa.

También se hizo referencia al sesgo de género. Aunque la estadística oficial reporta que por cada 4 varones hay 1 niña con TEA, la cifra está bajo investigación. Se ha descubierto que las hembras suelen enmascarar mejor los síntomas debido a un estilo social más empático y sereno, lo que exige una observación mucho más aguda para detectar estos casos históricamente invisibles.

Señales de alerta

Durante la charla, las psicólogas María Isabel Pereira y Katherine Goncalves, detallaron las señales tempranas de alarma para una identificación precoz:

· Antes de los 12 meses: Ausencia de gestos, poco contacto visual y falta de sonrisa social.

· Entre los 12 y 18 meses: No responder al nombre, ausencia de balbuceo o gestos comunicativos (como despedirse) y el desinterés social.

· Entre los 18 y 24 meses: Pérdida de habilidades adquiridas y falta de juego simbólico.

El seguimiento del pediatra es crucial, debido a que las manifestaciones iniciales suelen ser sutiles, progresivas y no siempre específicas.

Instrumentos de tamizaje

Para una detección efectiva, las especialistas presentaron la escala M-Chat-R/F (disponible entre los 16 y 30 meses) como una herramienta fundamental de tamizaje que los pediatras deben incorporar en sus controles, para identificar niveles de riesgo con la finalidad de guiar la referencia temprana a una consulta especializada. Este cuestionario marca la diferencia entre una vigilancia pasiva y una intervención oportuna.

Evaluación multidisciplinaria

La MSc. Katherine Goncalves recalcó que el diagnóstico debe ser clínico, realizado por equipos multidisciplinarios certificados (psicólogos, neuropediatras, terapeutas de lenguaje o del área ocupacional y psicopedagogos). Advirtió sobre las limitaciones de depender únicamente de una prueba aislada como el ADOS-2, recomendando su uso conjunto con el ADI-R, un perfil completo que ayuda a definir un plan de intervención psicoeducativo adaptado a las fortalezas personales de cada niño.

Finalmente, la psicóloga Pereira insistió en que “esperar y ver” ya no es una opción válida ante cualquier sospecha razonable de un reto en el desarrollo infantil. Intervenir antes de los tres años mejora drásticamente la capacidad de comunicación y adaptación social a largo plazo. “El pediatra es la pieza clave para activar estas rutas de apoyo que transforman positivamente la realidad de las familias venezolanas”, destacó.

Respaldado por su empresa matriz, Keralty, el GMSP reitera su compromiso con la excelencia médica al ofrecer herramientas innovadoras que faciliten el acceso a servicios de calidad.

Para ser atendido, pedir citas o recibir más información del GMSP, se puede llamar al 0500 CUIDATE (2843283) o al (0212) 9176200, escribir vía WhatsApp al 0412/0422/0414/0424/ CLINICA (2546422), y visitar la página: www.grupomedicosp.com. También se puede seguir a la clínica como @grupomedicosp en Instagram, Facebook, X, TikTok, Threads y YouTube.

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