Grupo Médico Santa Paula refuerza su Servicio de Orientación de Salud

Porque el bienestar de la comunidad es la prioridad, el Servicio de Orientación de Salud (SOS) del Grupo Médico Santa Paula (GMSP) se mantiene activo y gratuito durante todo el año. Este servicio cobra especial relevancia en la época decembrina, periodo en el que incrementan los traslados, reuniones festivas y, con ello, las situaciones de urgencia.

Orientación médica a un clic o una llamada

En una emergencia, la rapidez y el conocimiento son vitales. Muchas personas suelen subestimar síntomas, retrasando una atención que podría ser crucial. Ante esta realidad, el GMSP ofrece un canal de contacto primario totalmente gratuito:

Teléfono/WhatsApp: 0414-2784287

Disponibilidad: 24 horas, los 7 días de la semana.

Atención: Personal médico especializado.

Este servicio permite recibir orientación calificada sin salir de casa, facilitando la toma de decisiones oportunas y evitando desplazamientos innecesarios a centros de salud cuando el caso puede manejarse de forma preliminar.

Saber actuar: La clave en situaciones críticas

El Dr. Tomás León, médico ocupacional del GMSP, enfatiza que no se debe ignorar el malestar físico: "Síntomas como dolores intensos o fiebre alta persistente deben consultarse de inmediato. Solo un experto puede determinar la gravedad e indicar el tratamiento adecuado".

A través del SOS, los pacientes son clasificados según su necesidad:

Urgencias: Condiciones que requieren solución pronta, pero no comprometen la vida.

Emergencias: Situaciones con riesgo de fallecimiento inminente.

Dependiendo del cuadro, el médico orientará al usuario hacia el área de emergencias, un especialista, o brindará pautas para el control del caso en el hogar.

Infraestructura de vanguardia para atención presencial

Para aquellos casos que requieren asistencia física, el GMSP cuenta con una guardia activa permanente para adultos y niños, equipada con:

20 cubículos de observación (16 para adultos y 4 pediátricos) diseñados para un monitoreo constante y cómodo.

Tecnología de punta: Servicios de laboratorio, imagenología y un área de trauma-shock para diagnósticos rápidos.

Protocolos ágiles: Personal especializado que garantiza una clasificación rápida (triage) para una atención segura y de calidad.

Compromiso con la excelencia

Con el respaldo de Keralty, el Grupo Médico Santa Paula consolida su posición como "la clínica que todos tienen en mente", ofreciendo soluciones innovadoras y acceso expedito a servicios de salud de máxima calidad.

Canales de Atención y Citas:

Central telefónica: 0500 CUIDATE (2843283) / (0212) 9176200

WhatsApp Citas: 0414 / 0424 / 0412 / 0422 CLINICA (2546422)

Web: www.grupomedicosp.com

Redes Sociales: @grupomedicosp (Instagram, TikTok, Facebook, X, Threads y YouTube).

