LASER Airlines presenta LIA, su nueva asistente virtual

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En el marco de su 32° aniversario, LASER Airlines anunció la puesta en funcionamiento de LIA (Laser Interacción Asistida), su nueva asesora virtual de atención al cliente basada en Inteligencia Artificial (IA), diseñada para centralizar los procesos de autogestión de pasajeros y la comercialización de servicios, consolidando una experiencia de usuario unificada, eficiente y disponible 24/7 a través de todos sus canales digitales.

La implementación de esta tecnología marca una evolución significativa en los canales de atención de la aerolínea, al migrar desde sistemas tradicionales de respuestas automáticas hacia una plataforma conversacional, intuitiva y de interacción natural. LIA permite a los usuarios comunicarse tanto por mensajes de texto como por notas de voz, facilitando la resolución de solicitudes en tiempo real.

“La incorporación de LIA responde a un proceso de modernización que busca elevar los niveles de eficiencia mediante la autogestión de nuestros clientes. No es solo un asistente de respuesta, sino una herramienta integrada a nuestro ecosistema de servicios, capaz de ofrecer atención inmediata en un mercado que exige disponibilidad permanente”, señaló René Cortés, vicepresidente Ejecutivo de LASER Airlines.

Capacidades y alcance internacional

A diferencia de los modelos de respuesta cerrados, LIA ha sido desarrollada con capacidades multilingües, lo que permite asistir a clientes en distintas regiones del mundo, en línea con la expansión de las rutas internacionales de la aerolínea.

Actualmente, la plataforma se encuentra operativa para ejecutar las siguientes funciones:

· Comercialización: reserva y compra de boletos.

· Servicios complementarios: asignación de asientos, equipaje adicional prepago, equipaje especial acompañado prepago, Priority, Fast Fly y servicio de menores sin acompañante.

· Operaciones: gestión de check-in y consulta de itinerarios actualizados.

· Soporte: resolución de preguntas frecuentes y gestión de flujos informativos.

· Atención 24/7: disponibilidad permanente los 365 días del año, independientemente de la zona horaria del cliente.

Seguridad de datos y disponibilidad

El despliegue de esta interfaz incorpora protocolos de cifrado de extremo a extremo, garantizando que el manejo de datos sensibles y las transacciones financieras se realicen bajo los más altos estándares internacionales de ciberseguridad.

Con este lanzamiento, LASER Airlines busca reducir los tiempos de atención en sus centros de contacto tradicionales, delegando las tareas transaccionales a la Inteligencia Artificial y permitiendo que su equipo humano se enfoque en la atención personalizada y casos de mayor complejidad.

Los clientes pueden interactuar con LIA a través de los canales oficiales de la aerolínea en WhatsApp, Instagram y el chat web institucional, con disponibilidad los 365 días del año.

Nota de prensa

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