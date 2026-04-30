Sangría Caroreña Toronja le pone el toque cítrico a lo cotidiano

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Sangría Caroreña sigue liderando la innovación dentro de la categoría con el lanzamiento de su nuevo sabor Toronja, una propuesta refrescante y más versátil que busca explorar el mundo de la mixología, dándole un giro al sabor de siempre para reinventar el disfrute de la sangría.



Con una base de vino blanco y ese balance perfecto entre dulce y cítrico, Caroreña Toronja llega en presentación PET de 1,75 litros para romper con la monotonía, exaltar los buenos momentos y conquistar a quienes se atreven a probar cosas nuevas con carácter y personalidad. Disponible a partir de hoy, y durante 6 meses, para acompañar al resto del portafolio en todos los puntos de venta donde actualmente se encuentra la marca.

“Esta edición especial limitada es el resultado de escuchar las tendencias y utilizarlas a favor para complacer a nuestros consumidores. La toronja es una fruta que ha ganado popularidad por su versatilidad para la mixología, y quien mejor que Sangría Caroreña para realzar ese sabor con la calidad y el sello de la auténtica sangría de Venezuela.”, destacó Juan Matos, gerente de Mercadeo de Vinos y Sangrías.

Nota de prensa

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