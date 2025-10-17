McDonald's Venezuela activa por 8vo año su campaña "Gracias de Corazón"

Suscríbete a nuestros canales

Arcos Dorados Venezuela, operador de McDonald's en el país, ha iniciado en todas sus locaciones la campaña de recaudación "Gracias de Corazón", con la meta de donar 60.000 corazones a las organizaciones Casa Ronald McDonald y A.C. Buena Voluntad.

"Gracias de Corazón" es la iniciativa solidaria que McDonald's en Venezuela, a través de Arcos Dorados y su red de franquiciatarios, lleva a cabo por octavo año consecutivo. Cada "corazón" adquirido equivale a un dólar de donación, y la campaña estará activa desde el viernes 17 de octubre hasta el 30 de noviembre del presente año.

En 2024, la campaña logró una recaudación récord de más de $45.000 (equivalentes a 45.000 corazones), fondos que fueron destinados a las dos instituciones beneficiarias. Gracias a este aporte, se creó el programa "Conectando Talento", que facilita a personas con discapacidad del interior del país el acceso a las capacitaciones en línea de Buena Voluntad, y su posterior alojamiento en el albergue Casa Ronald para la evaluación final y el abordaje presencial en Caracas.

Impacto de la recaudación:

Casa Ronald McDonald Venezuela: "Cada Corazón nos permite garantizar la operatividad y recibir a más familias, brindando alimentación y un hogar lejos de casa", expresó Keltze Azpirichaga , directora ejecutiva de la Casa Ronald McDonald Venezuela. En alianza con McDonald’s Venezuela, la Casa Ronald ha brindado atención a más de 7.500 familias a lo largo de sus 20 años de operación. Solo en 2024, se atendió a 378 niños y 509 adultos, alcanzando un índice de ocupación del 73%.

A.C. Buena Voluntad: Una parte de los fondos recaudados impulsa los programas de esta asociación, promoviendo la incorporación al mercado laboral de jóvenes y adultos con discapacidad, tras su debida capacitación. "Mediante esta alianza con Arcos Dorados ampliamos nuestro programa de formación al interior del país, lo cual ha sido de gran impacto para las familias y personas con discapacidad que se han incorporado a la vida productiva", señaló Caroline Ruiz, directora ejecutiva de la A.C. Buena Voluntad. Ruiz detalló que, en los tres años que Buena Voluntad suma como beneficiaria de la campaña, la asociación ha impactado a 152 jóvenes del interior del país, a lo que se suman los 120 jóvenes con distintos tipos de discapacidad que son atendidos regularmente en Caracas.

¿Cómo participar?

Participar en "Gracias de Corazón" es muy sencillo y tiene un impacto doble en la vida de niños y jóvenes venezolanos. Los corazones pueden adquirirse en:

Cualquiera de los restaurantes, centros de postres, McCafé o Automac de McDonald’s en todo el país.

Las sedes de Casa Ronald McDonald (Valle Arriba, Caracas) y de la A.C. Buena Voluntad (Los Samanes, Caracas).

"Cuando compras uno o más corazones, estás haciendo mucho más que una donación: estás dando esperanza. Tu aporte permite que más niños y sus familias puedan culminar su tratamiento médico en la Casa Ronald McDonald, un lugar que ofrece acompañamiento integral y estabilidad emocional. Al mismo tiempo, estás apoyando la inclusión sociolaboral de cientos de jóvenes y adultos con discapacidad, brindándoles oportunidades reales de capacitación y desarrollo. Cada corazón cuenta… y juntos seguimos transformando vidas”, destacó Luzmar Moret, directora general de Arcos Dorados Venezuela.

La marca invita a todos los venezolanos a sumarse a esta campaña y a compartir sus donaciones mediante las cuentas de Instagram @McDonalds_ve, @CasaRonaldVzla y @BuenaVoluntadve.

