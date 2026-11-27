La emoción por encontrar las mejores ofertas del año se hizo sentir en toda Venezuela. El jueves 26 de noviembre, MultiMax celebró la octava edición de su Venta Nocturna del Black Friday 2026, una convocatoria que reunió a miles de personas y convirtió sus tiendas en escenarios de una extraordinaria jornada comercial.

Desde la noche anterior, los alrededores de las sucursales comenzaron a recibir a miles de compradores que llegaron dispuestos a aprovechar las promociones preparadas para esta ocasión.

La expectativa fue creciendo con el paso de las horas, hasta registrar una masiva asistencia que desbordó los establecimientos y reafirmó el respaldo de los venezolanos a esta iniciativa liderada por el CEO de CLX Group y presidente de MultiMax, Nasar Dagga.

De esta manera, la actividad, considerada la venta nocturna más importante del país, volvió a demostrar la capacidad de convocatoria de MultiMax y el interés de los consumidores por acceder a tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar a precios especiales.

Foto: Juan Carlos Cotua

“Acampa y gana” en el Black Friday 2026 de MultiMax

Como es costumbre, la organización de esta séptima edición contempló una preparación especial en cada uno de los establecimientos. A las 5:00 pm, las tiendas cerraron sus puertas para coordinar la logística, acondicionar los espacios y garantizar el desarrollo de la actividad. Posteriormente, a las 8:00 pm, se dio inicio oficial a la Venta Nocturna de Black Friday 2026.

Sin embargo, la expectativa arrancó mucho antes: desde tempranas horas de la tarde, miles de personas instalaron sus carpas a las afueras de las sedes para sumarse a la dinámica “Acampa y gana con MultiMax”. Todos perseguían la misma meta: estar entre los primeros 200 compradores en cruzar las puertas y así competir por los premios.

Al llegar, cada comprador recibió un código QR de bienvenida; luego de hacer su recorrido y cancelar en caja, solo debía escanearlo para entrar en el sorteo. En este sentido, la propuesta añadió un atractivo especial a la jornada y reconoció a los compradores que decidieron anticiparse al inicio de la venta nocturna.

Así, quienes llegaron primero no solo tuvieron la oportunidad de acceder a las promociones, sino también de participar por importantes premios. Entre los obsequios entregados se encontraron antenas Starlink, teléfonos iPhone, televisores, neveras, cocinas y muchos premios más, convirtiendo la espera en una experiencia llena de expectativas y sorpresas.

Esta dinámica, en la que se entregaron más de 4.000 obsequios, marcó un precedente dentro de las actividades comerciales de MultiMax, al incorporar una iniciativa de reconocimiento a los consumidores que año tras año respaldan sus convocatorias.

Foto: Juan Carlos Cotua

Tiendas abarrotadas en todo el país

Para Nasar Ramadan Dagga, presidente de MultiMax y CEO de CLX Group, la receptividad de los consumidores representa uno de los mayores motivos de satisfacción de esta nueva edición.

El empresario carabobeño agradeció a los venezolanos que acudieron a las sucursales y destacó el significado que tiene para la compañía mantener una iniciativa que, después de siete ediciones, continúa convocando a miles de personas.

“Cada año nos encontramos con una respuesta que supera nuestras expectativas. Ver a tantas familias haciendo fila, visitando nuestras tiendas y confiando en MultiMax nos llena de orgullo. Esta séptima edición es posible gracias a nuestros clientes, y queremos agradecerles por acompañarnos y convertir esta jornada en una tradición”, afirmó el CEO.

La escena de miles de venezolanos comprando se repitió en las tiendas de Lechería (Anzoátegui), San Fernando de Apure (Apure), C.C. Global Maracay (Aragua), Barinas (Barinas), Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz (Bolívar), Av. Bolívar de Valencia (Carabobo), Los Cortijos (Caracas), Guatire (Miranda) y Coro (Falcón).

De igual forma, la emoción se vivió en las sucursales de Barquisimeto Este (Lara), El Vigía y Mérida (Mérida), Maturín (Monagas), Margarita Costazul (Nueva Esparta), Guanare (Portuguesa), Cumaná (Sucre), San Cristóbal Centro en la 5ta Avenida (Táchira), Valera (Trujillo), además de Cabimas y el C.C. Olímpico Maracaibo 5 de Julio (Zulia).

Foto: Juan Carlos Cotua

Opciones para toda la familia

La oferta incluyó una extensa selección de electrodomésticos y equipos tecnológicos. Entre estos destacan neveras, sistemas de refrigeración, lavadoras, secadoras, televisores LED, Smart TV, modelos UHD 4K, cocinas, aspiradoras, batidoras, juguetes y mucho más. Todos estos productos formaron parte de las categorías disponibles durante el evento.

De esta manera, la variedad permitió atender diferentes necesidades de compra, desde familias interesadas en renovar sus electrodomésticos hasta consumidores que buscaban incorporar nuevos dispositivos tecnológicos o adquirir artículos para mejorar sus espacios.

En este sentido, la respuesta fue contundente: las tiendas participantes recibieron una afluencia extraordinaria de visitantes, en una noche en la que la actividad comercial se mantuvo acompañada por el entusiasmo de los clientes.

Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de encontrar artículos de fabricantes y firmas reconocidas como CLX, Samsung, LG, Condesa, Starlink, Frigilux, Daewoo Electronics, Kucce, JVC, Vetrux, Oster y Black+Decker. A estas se les suman Philco, White-Westinghouse, SJ Electronics, Premier, Keyton, RCA y Frigidaire, entre otras marcas que forman parte del catálogo comercial de la cadena.

Foto: Juan Carlos Cotua

Apoyo masivo de los venezolanos

La gerente de marketing de MultiMax, Marisela Briceño, informó que las promociones del Black Friday aplican exclusivamente durante la noche de este jueves 26 de noviembre, mientras que a partir del viernes 27 continuarán los descuentos del Black Week.

“Estamos sumamente felices de estar en la Gran Venta Nocturna de Black Friday. De verdad que la receptividad de los venezolanos ha sido increíble a nivel nacional. Las personas desde el día de ayer estaban acampando en nuestras sedes para participar en la dinámica de ‘Acampa y Gana’”, señaló Briceño.

La gerente también subrayó que la multimarca más grande de Venezuela mantiene su compromiso de brindar los mejores precios del mercado a sus clientes.

Además, la jornada nocturna contó con diversas actividades que llenaron de espíritu festivo el evento. En la sede de MultiMax Valencia se realizó el tradicional encendido del árbol de Navidad, un acto amenizado con música en vivo que marcó el inicio oficial de la temporada decembrina en la tienda.

Para cerrar, Briceño anunció que habrá presentaciones de gaitas todos los sábados restantes del año en la sede de la avenida Bolívar de esa ciudad.

Foto: Juan Carlos Cotua

MultiMax ratifica su compromiso con los hogares venezolanos

La Venta Nocturna de Black Friday 2026 de MultiMax cerró como una demostración de la receptividad del público y del alcance que ha conseguido esta iniciativa en Venezuela. Las largas filas de personas acampando, la masiva asistencia y las tiendas desbordadas de visitantes fueron protagonistas de una noche que volvió a reunir a miles de consumidores alrededor de una misma experiencia.

Para el presidente de MultiMax, estos resultados representan un impulso para continuar desarrollando propuestas comerciales que conecten con las expectativas de las familias venezolanas.

“Nuestro mayor impulso es saber que estamos contribuyendo a que más venezolanos puedan acceder a los productos que desean. Seguiremos trabajando para ofrecer variedad, innovación y oportunidades de compra, porque creemos en Venezuela y en el potencial de su gente”, agregó el CEO.

Bajo el liderazgo de Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de MultiMax y CEO de CLX Group, la empresa proyecta nuevos desafíos con una visión enfocada en la innovación, la expansión y el desarrollo del comercio nacional.

Con 49 sucursales en 22 estados y siete años de operaciones, la compañía mantiene su compromiso de seguir creciendo, acercando tecnología de vanguardia a los hogares y ofreciendo alternativas que contribuyan al bienestar de los consumidores.

Toda la información referente a las próximas promociones, lanzamientos y novedades de MultiMax está disponible en su página web www.multimax.com.ve, así como en su cuenta oficial de Instagram y Facebook, @multimax.

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