Transformación digital en los liceos: Fundación CLX invita a las instituciones a participar en el “CLX Tech Talent”

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La Fundación CLX abrió oficialmente la convocatoria del CLX Tech Talent, un concurso regional dirigido a estudiantes de bachillerato del estado Carabobo que tienen algo más que curiosidad por la tecnología: ganas de crear, resolver y dejar impacto.

La iniciativa forma parte de la estrategia social de CLX Group, impulsada por su presidente, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, y apunta directo a un objetivo claro: que los jóvenes pasen de ser consumidores de tecnología a convertirse en generadores de soluciones.

Los participantes deberán desarrollar una aplicación que responda a un problema real dentro de su comunidad. No hay limitaciones rígidas en cuanto al enfoque: puede ser salud, educación, comercio, medio ambiente o movilidad.

“Para nosotros en CLX Group, el talento de los jóvenes venezolanos no tiene límites. Por eso creamos este espacio, donde pueden desarrollar sus capacidades, pensar en grande y usar la tecnología como herramienta para generar soluciones que impacten su entorno”, expresó Nasar Dagga.

El incentivo tampoco es simbólico. El equipo que logre presentar la propuesta más sólida se lleva un beneficio tangible para su institución: la dotación completa de una sala de computación. El espacio contará con 20 computadoras CLX NUC de última generación y la instalación de una antena Starlink, garantizando internet satelital de alta velocidad para potenciar el aprendizaje de toda su escuela.

“No necesitas ser experto. Necesitas una idea. La tecnología es la herramienta, pero el cambio lo haces tú”, expresó Nasar Dagga, CEO de CLX Group, invitando a toda la comunidad educativa de educación media en Carabobo a sumarse a esta ola de innovación.

Cómo entrar al juego

La participación requiere estructura. Los estudiantes deberán organizarse en equipos de entre 3 y 5 integrantes, acompañados por un docente tutor que funcione como guía durante el proceso.

Cada grupo tendrá que detectar un problema concreto y plantear una solución clara mediante una app. Aquí no gana la idea más “bonita”, sino la más lógica, aplicable y bien planteada.

Los proyectos que pasen el primer filtro avanzarán a una fase de acompañamiento donde recibirán asesoría directa de especialistas de CLX Group en áreas clave como desarrollo, sistemas, diseño gráfico y marketing.

En la etapa final, los equipos seleccionados deberán defender su propuesta frente a un jurado. Se evaluarán variables concretas: funcionalidad, uso de tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial, coherencia visual y estrategia de difusión.

Fundación CLX en Venezuela

A través de la Fundación CLX, el grupo empresarial liderado por el empresario Nasar Ramadan Dagga reafirma su compromiso con los venezolanos, impulsando iniciativas diseñadas para generar bienestar social, fomentar la educación, apostar por el desarrollo deportivo y el talento artístico, además de apoyar instituciones de salud en todo el país.

En 2025, CLX Group impulsó la renovación de los espacios del Centro de Parálisis Cerebral Bartolomé Salom en Valencia, una iniciativa que transformó las áreas de rehabilitación con infraestructura moderna, climatización y tecnología de punta para brindar una atención digna a niños y jóvenes de entre 2 y 22 años.

La contribución de la Fundación CLX, incluyó la dotación de equipos especializados, la actualización del gimnasio de mecanoterapia con herramientas sensoriales y la incorporación de computadoras CLX NUC para integrar la innovación en el proceso de recuperación.

Visita el sitio web oficial de CLX Group: www.clx-group.com o su cuenta en redes sociales: @clx.group, para encontrar toda la información sobre la Fundación CLX, las bases del concurso CLX Tech Talent y otros detalles de este programa.

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