Yango Ride simplifica los pagos: una experiencia sin fricción para pasajeros

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela, pagar de forma digital dejó de ser una alternativa para convertirse en la norma. Desde hace casi una década, los métodos electrónicos han ganado terreno hasta dominar la cotidianidad de los venezolanos, transformando la forma en que las personas compran, se movilizan y resuelven su día a día.

De acuerdo con datos de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), para 2025 el 98 % de las transacciones bancarias se realizan a través de canales digitales. Este cambio no solo refleja una adaptación tecnológica, sino también una preferencia clara por soluciones rápidas, prácticas y accesibles.

Dentro de este ecosistema de pagos digitales, el pago móvil se ha consolidado como el método líder en el país. Según el mismo reporte de Asobanca, ya representaba el 41% de las transacciones bancarias totales, posicionándose como una herramienta clave en la cotidianidad de los venezolanos. A esto se suma su crecimiento sostenido y su uso extendido en todo tipo de transacciones, desde pequeños consumos hasta servicios diarios.

En este contexto, Yango Ride da un paso más allá al integrar estos métodos de pago dentro de su plataforma. La app permite a los pasajeros realizar el pago de sus viajes directamente desde la aplicación, evitando pasos adicionales y reduciendo la fricción en cada trayecto.

A través de la plataforma, los pasajeros pueden acceder a diferentes formas de pago, como pago móvil, tarjetas o débito automático, todo dentro de un mismo entorno digital. Esto elimina la necesidad de coordinar operaciones fuera de la app y permite que la experiencia sea más fluida tanto para pasajeros como para socios conductores.

Más allá de la movilidad, esta integración responde a una tendencia clara: los venezolanos buscan soluciones que simplifiquen procesos cotidianos. Facilitando no solo el traslado dentro de la ciudad, sino que también optimiza uno de los momentos clave del viaje, el pago.

Yango Ride destaca que reducir la fricción en cada etapa del servicio desde solicitar el viaje hasta completarlo, es fundamental para mejorar la experiencia de los pasajeros. En una ciudad dinámica como Caracas, contar con soluciones rápidas, integradas y adaptadas a los hábitos locales se convierte en un valor diferencial.

Nota de prensa

Más contenido útil e interesante en nuestra sección AGENDA EMPRESARIAL

Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online