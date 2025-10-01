PepsiCo Venezuela Lanza Promoción 'El que busca ¡Gana!'

Suscríbete a nuestros canales

PepsiCo Venezuela ha anunciado el lanzamiento de su nueva promoción "El que busca ¡Gana!", en la que repartirá más de $74.000 en premios entre más de 6.500 afortunados. La iniciativa se llevará a cabo desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre.

La participación es totalmente digital y muy sencilla. Los consumidores solo tienen que buscar los empaques de productos participantes que estén identificados con la tirilla externa de la promoción. Cada uno de estos empaques contiene un código interno único.

Para concursar, los pasos son los siguientes:

Escanear el código QR que se encuentra en la parte externa del empaque. Ingresar al chatbot oficial de WhatsApp. Registrar sus datos y cargar el código de la tirilla interna.

El sistema informará de inmediato si la persona es ganadora y proporcionará las instrucciones para reclamar su premio.

Un Agradecimiento a la Confianza

Liliana Rivera, Gerente de Marketing de PepsiCo Venezuela, destacó que esta promoción es una forma de retribuir la confianza de los venezolanos. "Queremos que cada momento de disfrute con nuestras marcas también sea una oportunidad de ganar y divertirse", afirmó Rivera.

Productos Participantes

La promoción "El que busca ¡Gana!" incluye una variedad de populares snacks de PepsiCo. Los productos y presentaciones que participan son:

Doritos: Mega Queso y Dinamita (45 gr. y 150 gr.); Flamin Hot (42 gr. y 140 gr.).

DeTodito: Resuelto (45 gr. y 110 gr.).

Ruffles: Queso y Sal (36 gr. y 125 gr.).

Natuchips: Empaque de 150 gr.

Creando Experiencias Más Allá del Consumo

Esta campaña se alinea con la estrategia de PepsiCo de crear experiencias que refuercen el vínculo con sus consumidores, buscando ir más allá del simple consumo de sus productos.

Durante los dos meses que dura la promoción, los puntos de venta y las redes sociales se llenarán de la energía de esta iniciativa, que busca sumar entusiasmo a la rutina de los venezolanos.

Para obtener más información sobre la promoción, Liliana Rivera invitó al público a seguir las redes sociales: @doritosvzla.

