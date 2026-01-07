Pronóstico Inameh: cielos despejados en la mañana y lluvias dispersas en la tarde este 7 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Para este miércoles, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inameh reporta condiciones meteorológicas estables en la mayor parte del territorio nacional, aunque se mantienen alertas por precipitaciones en regiones específicas y un marcado contraste térmico entre la madrugada y la tarde.

Mañana: se prevé nubosidad generadora de lluvias dispersas en el Esequibo, Amazonas, Los Andes, Zulia y el sur de Bolívar.

Tarde y noche: se estima un aumento de la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y actividad tormentosa ocasional en el sur de Bolívar, Amazonas y el Esequibo.

Gran Caracas: Se mantienen las condiciones típicas del periodo seco con cielos mayormente despejados durante la mañana. No obstante, se podrían presentar lloviznas dispersas hacia el final de la tarde.

Temperaturas extremas

El contraste térmico sigue siendo el protagonista de la jornada:

Mínima: se registró una temperatura de 7°C en las zonas montañosas del estado Mérida durante la madrugada.

Máxima: se esperan picos cercanos a los 37°C después del mediodía en los Llanos Centrales, Occidentales y Amazonas, lo que aumenta la sensación de calor.

Alerta de incendios forestales

Debido a las altas temperaturas y la escasez de lluvias en el centro del país, existe un muy alto riesgo de propagación de incendios forestales en los estados: Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Anzoátegui y Bolívar.

Por otra parte, se prevé fuerte marejada en la zona insular y el litoral con olas de hasta 1.5 metros de altura, debido a la intensidad de los vientos alisios del noreste.

