Las 26 líneas de transporte público que cubren las rutas del municipio Guaicaipuro, en el estado Miranda, extenderán su horario de operaciones hasta las 10:00 de la noche a partir de este lunes 30 de noviembre, gracias a un acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Movilidad y el Frente de Transporte local.

Así lo anunció el alcalde Farith Fraija, quien explicó que esta medida forma parte de una primera fase de trabajo articulado para fortalecer la movilidad nocturna y optimizar la atención a los usuarios de la jurisdicción.

"De acuerdo con lo planteado en el encuentro, el horario podría ampliarse aún más en etapas posteriores, según el desenvolvimiento de las rutas y el comportamiento de la demanda de pasajeros en el municipio", precisó el mandatario municipal.

Extensión comercial y reactivación económica

De manera paralela a la ampliación del servicio de pasajeros, la Alcaldía de Guaicaipuro coordina acciones junto al sector empresarial y la Superintendencia de Administración Tributaria municipal (Satguaica) para impulsar la actividad comercial durante el horario vespertino y nocturno.

Se promoverá que los establecimientos de la localidad extiendan su jornada de atención al público hasta las 8:00 de la noche, sincronizando el movimiento comercial con la disponibilidad de unidades colectivas.

El plan integra a transportistas, comerciantes y cuerpos de seguridad ciudadana para garantizar traslados seguros y respaldar la dinámica cotidiana de los habitantes de Los Teques y demás parroquias guaicaipureñas.

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