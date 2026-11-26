La música tradicional venezolana y el talento infantil serán protagonistas el próximo 1 de diciembre en la undécima edición de La Voz de Chacao Folclórica 2026, cuya gala final se celebrará en el Centro Cultural Chacao, en El Rosal, a partir de las 5:00 pm.

Esta actividad contará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao y su programa Alma Llanera, en una jornada dedicada a promover las expresiones culturales del país.

Conozca quiénes competirán en la gala

Diez niños y niñas fueron seleccionados para disputar la final del concurso, luego de las etapas previas de evaluación. Los participantes que subirán al escenario son:

Aranza Correa

Juan Andrés Salcedo

Miranda Gordillo

Carlos Gabriel Hassan Marín

Abraham Fernández

Kairy Gerardi

Mia Henriquez

Arantxa Valladares

Dannielys Zambrano

Camila Castellanos

La selección de los ganadores estará en manos de un panel integrado por Miguel Estévez, Trina Medina, Annaé Torrealba, Rummy Olivo y Reyna Lucero, figuras vinculadas a la música venezolana. La conducción del espectáculo corresponderá a Ronald Sanoja y Cristina Mosquera, quienes acompañarán el desarrollo de la competencia.

Además, el público tendrá la oportunidad de apoyar a sus favoritos mediante el premio Voz Popular en Redes, con votaciones que comenzarán este viernes en las cuentas oficiales del evento.

Una gala con propósito solidario

La edición de este año también incluirá una iniciativa para apoyar a Hogar Bambi y sus campamentos en La Guaira. La entrada al espectáculo no tendrá costo monetario, pero los asistentes deberán entregar un juguete, nuevo o usado, como aporte a la campaña de recolección.

En el marco de las actividades previas, Café San Domingo y Triángulo de Mocotíes – Cuadro Café entregaron dos arpas al programa Alma Llanera de la Orquesta Sinfónica de Chacao, con el propósito de contribuir a su formación musical.

Asimismo, más de 50 empresas, comercios y marcas respaldaron la realización del certamen, entre ellas Bancaribe, Burger King, Cinex, Avior, Calox, Ubii Pagos y Helados La Charlote, entre otras.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Comisión de Capital Humano del Concejo Municipal de Chacao, el Gobierno Municipal, Cultura Chacao y la Fundación Centro Cultural Chacao.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube