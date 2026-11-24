En el marco de la 11.ª edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas (FLOC UCAB) se realizó la presentación de la recopilación "Crónicas desde la catástrofe" al cumplirse cinco meses de los terremotos del 24 de junio.

Este libro, armado por los periodistas y educadores de la Universidad Católica Andrés Bello, León Hernández y Marcelino Bisbal, reúne decena de historias de comunicadores, politólogos, entre otros, en el cual dan su enfoque humano a lo vivido el día del doblete sísmico y los acontecimientos posteriores.

Durante la presentación, Bisbal explicó que la crónica es como "una novela de la realidad escrita desde una perspectiva casi literaria".

Entre las plumas participantes destacan el prólogo del historiador Elías Pino Iturrieta, Laureano Márquez, Claudio Nazoa, entre otros.

Asimismo, Bisbal resaltó la carga humana y el ejercicio del "periodismo colaborativo" presente en textos como el de la profesora y periodista Johanna Pedraza, quien relata la historia de su alumno Ricardo, fallecido durante el terremoto.

Para el editor, el valor fundamental del libro radica en su permanencia en el tiempo para que las futuras generaciones comprendan tanto la respuesta institucional como la movilización espontánea de la sociedad civil.

Las historias desde la zona cero

El libro también da voz a quienes vivieron la tragedia tanto desde el ejercicio reporteril como desde la pérdida personal:

Juan Ernesto Páez-Pumar, director de la marca 2001, agradeció a la UCAB y al Centro Gumilla por permitirle narrar su propia vivencia en torno a su madre, a cinco meses de la catástrofe. Para el comunicador, mantener viva esta memoria busca consolidar un aprendizaje colectivo y rendir un tributo duradero a los habitantes de La Guaira que sufrieron las consecuencias del sismo, más allá de volverlo un lamento permanente.

Por otro lado, la periodista Nadeska Noriega calificó la obra como un "testimonio fiel contra el olvido", advirtiendo sobre la fragilidad de la memoria colectiva frente a una tragedia cuyas secuelas aún persisten en el litoral.

Su aporte al libro consiste en siete «postales» o episodios de su cobertura periodística, enlazados a través del edificio Costa Bella, ubicado a la entrada de Caraballeda, cuya estructura quedó partida por la mitad y ladeada tras los movimientos telúricos.

Igualmente, la periodista independiente Maryorin Méndez relató que esta invitación implicó un complejo ejercicio emocional para reconstruir tres historias que marcaron su cobertura en La Guaira, de las cuales escogió tres. La comunicadora subrayó que sus crónicas reflejan la resiliencia de los afectados y la manera en que la dimensión humana de la tragedia interpeló su propia labor como reportera.

"Crónicas del desastre: donde las voces se vuelven relato" es un documento de consulta indispensable para comprender la dimensión humana, social y periodística de uno de los episodios más complejos de la historia reciente del país.

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