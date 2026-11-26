Las obras de rehabilitación integral del Complejo Universitario de La Guaira registran un 74% de progreso tras la recuperación de los elementos estructurales afectados por el evento sísmico, anunció este miércoles 25 de noviembre el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, durante una inspección técnica junto a personal de Obras Públicas, ingenieros estructuralistas y representantes del sector privado.

A través de un balance difundido en su cuenta oficial de Instagram, el mandatario regional precisó que los estudios de ingeniería confirmaron la viabilidad de restaurar por completo el recinto académico, sumando hasta la fecha 611 estructuras reparadas de un total de 828 que presentaron afectaciones.

"Nosotros hemos podido determinar que sí es reversible el daño causado y ya, de hecho, se han reparado 611 de las 828 estructuras que fueron de alguna manera impactadas por el terremoto, lo que representa un avance en esta obra ya del 74%", detalló Terán.

Balance técnico por frentes de obra

De acuerdo con el informe de ingeniería presentado durante el recorrido, los distintos componentes de la recuperación del complejo universitario avanzan bajo el siguiente cronograma:

Refuerzo estructural: Las pantallas estructurales exhiben una ejecución del 85% , mientras que la instalación de micropilotes destinados a escaleras y ascensores se ubica en 54% .

Acabados y servicios: Las labores internas de salpicado de losas, friso y acabados alcanzan el 68% , el área de telecomunicaciones se sitúa en 69% y el sistema eléctrico suma 16% —renglón que permanece en pausa técnica hasta culminar la fase estructural—.

Suministro hídrico: El proyecto incorpora la edificación de un tanque con capacidad para 250.000 litros, diseñado para garantizar el abastecimiento continuo de agua potable en toda la sede académica.

El gobernador enfatizó que la entrega de estos espacios renovados apunta a consolidar la formación científica, tecnológica y universitaria en el litoral central: "La Guaira renace y, por supuesto que allí es importante para ese renacimiento contar con espacios dignos para la creación de nuevos saberes, de ciencia, de tecnología, del fortalecimiento de la educación".

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