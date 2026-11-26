Con el objetivo de construir una hoja de ruta regional que fortalezca la prevención y la respuesta ante eventos telúricos, Venezuela acogerá los días 2 y 3 de febrero de 2027 la I Conferencia Regional sobre Terremotos y Comunidades Resilientes.

El evento es impulsado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Gustavo Herrera Caballero, coordinador de Desarrollo Social del SELA, explicó que la iniciativa surge tras los recientes movimientos telúricos registrados en la región, como el doblete sísmico en Venezuela, y los terremotos en Panamá y Colombia.

La conferencia reunirá a expertos internacionales en gestión de riesgos, entes gubernamentales, organismos multilaterales, sector académico y sociedad civil de los 24 países miembros del bloque.

"Queremos realizar un intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel interno y regional para alcanzar un compromiso que nos permita construir comunidades más resilientes, inclusivas y sostenibles", señaló Herrera Caballero.

Durante las dos jornadas de trabajo, los paneles abordarán ejes fundamentales como la vulnerabilidad sísmica, la sismorresistencia en edificaciones, la cultura ciudadana de prevención, el financiamiento para la reconstrucción y la inversión en infraestructuras resilientes mediante alianzas público-privadas.

Lesly David, secretario permanente del SELA, indicó que uno de los objetivos es crear cultura sísmica tanto en Venezuela como en otros países latinoamericanos que "no la viven".

El primer panel será inaugurado por académicos de Venezuela, Colombia y Panamá, quienes aportarán el sustento científico y técnico para articular soluciones desde las aulas y centros educativos hacia las comunidades.

Respecto a las lecciones aprendidas en el país, Herrera Caballero subrayó dos premisas básicas que deben asumirse como cultura cotidiana, como entender que Venezuela es un país sísmico y comprender que toda la población es vulnerable.

Se conoció que la conferencia, que seria nacional, tenía como tema central el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela, no obstante, al registrarse otros eventos telurios en la región, en Colombia y Panamá, tomaron la decisión de volverlo un encuentro regional, el cual esperan que se puedan realizar múltiples ediciones.

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