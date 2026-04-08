Activan ruta hacia los Valles del Tuy desde Zona Rental: costo del pasaje

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TrasnMiranda activó su nueva ruta entre Miranda y Caracas, con la conexión de Valles del Tuy - Caracas. Es de recordar que este sistema de transporte llegaba anteriormente hasta La Rinconada.

Las unidades salen desde los urbanismos de los Valles del Tuy para descargar pasajeros en las inmediaciones de Plaza Venezuela, uno de los puntos céntricos de la capital.

Cabe destacar que no se trata de una ruta del Terminal Ruta 421. Las camionetas llegarán hasta la estación de metro Zona Rental.

¿Cuánto cuesta el pasaje de la nueva ruta Valles del Tuy - Plaza Venezuela?

Se informó que prestarán servicio desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche. El costo del pasaje es de 350 bolívares.

Desde Caracas llegarán a varios sectores de los Valles del Tuy como Yare, Cúa y Charallave.

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