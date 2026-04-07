Físico venezolano explica el "blindaje inteligente" que protege a la tripulación de Orión

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Mientras el mundo celebra que la misión Artemis II rompió ayer el récord histórico de distancia humana respecto a la Tierra, alcanzando las 252.756 millas, la comunidad científica pone el foco en la vulnerabilidad biológica de la tripulación.

Para el físico médico venezolano Omar Arias Curatolo, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la radiación se convierte en el protagonista silencioso de esta nueva era espacial, según lo refiere una NDP.

Fuera del "escudo" protector

Arias Curatolo explica que, al alejarse de la Tierra, los astronautas abandonan la protección de la magnetosfera.

"Artemis II nos recuerda que cada kilómetro de separación aumenta la vulnerabilidad biológica", afirmó el experto.

A diferencia de la Estación Espacial Internacional, que opera en órbita baja, la cápsula Orión debe navegar en un entorno dominado por la radiación cósmica y eventos solares impredecibles.

Uno de los puntos revelados por el director de Servicios Radiológicos, F.C.A. (Serofca), es la ingeniería detrás de la nave.

Ante una alerta de tormenta solar, la tripulación no depende de paredes de plomo imposibles de lanzar al espacio, sino de un blindaje inteligente.

"Orión permite configurar un área de mayor protección usando materiales y masa ya disponibles dentro de la nave", detalló Arias.

Además, el magíster en física médica subrayó que los hallazgos de Artemis I, publicados en la revista Nature, confirmaron que la ubicación de la tripulación dentro de la nave puede marcar una diferencia crítica en la tasa de dosis recibida.

Para el científico venezolano, esto valida que la exploración de la Luna y Marte dependerá de una estrategia de protección radiológica tan rigurosa como la que se exige en la radioterapia médica o la industria nuclear.

Para Arias, el éxito de Artemis II no es solo una proeza de la ingeniería de la NASA, sino el resultado de integrar la física de radiaciones, la medicina espacial y el análisis del clima solar en tiempo real.

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