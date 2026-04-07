Hay protectores de voltaje para cada aparato en casa: conozca los precios

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Cuando se tienen aparatos electrónicas de mucha fuerza es fundamental contar con protectores de voltaje, para así garantizar la seguridad de los dispositivos y evitar algún daño tanto en el electrodoméstico como en la casa.

Los protectores de voltaje, o supresores de sobretensión, operan bajo un principio de vigilancia constante. Cuando la corriente proveniente de la red supera los límites seguros, el protector interrumpe el paso de electricidad o desvía el excedente.

Esto es especialmente crítico para los aparatos de alto consumo (refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras), que poseen tarjetas electrónicas y motores sensibles.

Una sobretensión puede quemar estos componentes internos, cuya reparación suele ser costosa o, en muchos casos, imposible.

¿Cuánto cuestan los protectores de voltaje?

El mercado ofrece opciones que van desde dispositivos específicos hasta soluciones integrales para todo el hogar. Lo fundamental es comprar según el voltaje (V) y la potencia del equipo, que se divide normalmente en 110V y 220V.

Los de conexión individual son ideales para aire acondicionado, nevera o congelador, estos van desde los $ 20 a $ 35, dependiendo de la marca, ya sea Exceline, Lumistar, Energizer, entre otros.

Por otro lado, hay protectores de voltaje con tres conexiones, óptimos para aparatos electrónicos que no requieren tanta fuerza como televisores, laptos, equipos de sonido, y similares. Estos se consiguen desde los 35 dólares.

También hay protectores inteligentes como los de la marca Pikens, que tienen un tablero digital para que la persona lo regule y decida con cual voltaje máximo y mínimo trabajará. El voltaje máximo suele ser de 220v.

Se pueden conseguir en Ivoo por 35 dólares.

"La clave es nunca usar un protector con un voltaje menor o máximo al del aparato", especificó Andrés Colmenares, vendedor en ferretería. "Si tu aire es de 220V, el protector debe ser estrictamente de esa capacidad, no de menos ni más", agregó. Además, ofrece tres consejos de seguridad:

Se debe evitar la sobrecarga al no conectar demasiados dispositivos de alta demanda en una sola regleta o toma corriente.

Igualmente, no es recomendable cubrir los protectores o regletas con elementos decorativos; el dispositivo necesita liberar calor y, de lo contrario, podría sobrecalentarse.

La vida útil dependerá de la sobrecarga que experimente el protector.

Local Ferreteria El Silencio Lucerna Comercial Puerto Escondido Daka Epa Precio $ 24 $ 32 a BCV / $ 22 en efectivo $ 16 $23.05 $25 Protector Tres conexiones de 120v (Lumistar) Una conexión de 220v (Exceline) Tres conectores de 110v Un conector de 220v (Spectrum) Un conector de 120v (Energizer)

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