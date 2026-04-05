Terminan reparaciones en Santa Teresa del Tuy: cuándo activan el bombeo de agua

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El alcalde de Baruta, Darwin González, anunció que los trabajos de mantenimiento en la tubería de Santa Teresa del Tuy fueron ejecutados en su totalidad, alcanzando el 100% de operatividad.

A través de su cuenta oficial en X, el burgomaestre reveló los avances de las obras.

"Vecinos,@HidrovenOficial nos ha informado que los trabajos de mantenimiento previstos en la tubería de Santa Teresa del Tuy fueron terminados al 100%, una vez probados, procedieron a iniciar el protocolo del sistema Tuy II. Estaremos atentos a que próximamente comience a llegar el servicio del agua correspondiente de este sistema en el municipio".

Las labores en Santa Teresa del Tuy formaron parte de un plan de mantenimiento mayor programado para aprovechar el asueto de Semana Santa.

Los trabajos incluyeron soldaduras de alta complejidad y sustitución de piezas desgastadas para minimizar futuras averías en este sistema que surte a gran parte del sureste de la capital.

El alcalde González aseguró que sus equipos de aguas se mantienen en monitoreo sobre la normalización de sus respectivos ciclos de bombeo.

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