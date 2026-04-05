Calles cerradas en Chacao por el Domingo de Resurrección: vías alternas

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El municipio Chacao se prepara para el cierre de las festividades religiosas de la Semana Santa 2026. Debido a la tradicional procesión del “Domingo de Resurrección”, las autoridades locales han anunciado restricciones parciales en el tránsito vehicular en el casco central este 5 de abril.

El despliegue de seguridad y acompañamiento religioso será desde la 1:00 de la tarde y afectará principalmente las calles y avenidas que rodean la Iglesia San José de Chacao.

A través de sus redes sociales, la alcaldía de Chacao compartió los detalles y explicó que el cierre parcial se concentrará en:

Calle Bolívar y Calle Páez.

Avenida Mohedano.

Calle Cecilio Acosta y Calle Urdaneta.

¿Cuáles son las vías alternas?

Para quienes necesiten desplazarse de este a oeste (o viceversa) y deseen evitar el congestionamiento interno del casco tradicional, se sugieren las siguientes rutas:

Avenida Francisco de Miranda: Se mantiene como la arteria principal de flujo constante, aunque con vigilancia especial en las intersecciones hacia el casco.

Avenida Libertador: La mejor opción para quienes atraviesan el municipio hacia el centro o el este de Caracas sin entrar en las zonas residenciales.

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Recomendada para trayectos largos, evitando por completo las paradas religiosas de la zona.

Avenida San Ignacio de Loyola: Útil para bordear el centro comercial y las zonas administrativas del municipio.

Funcionarios de PoliChacao y equipos de seguridad ciudadana estarán desplegados en los puntos de intersección para orientar a los conductores y garantizar que el recorrido de los feligreses se realice sin incidentes.

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