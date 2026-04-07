Rescate en Táchira: salvan a seis personas atrapadas por deslaves en San Judas Tadeo

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En un reporte emitido a las 7:30 de la mañana de este martes 7 de abril de 2026, el alcalde del municipio San Judas Tadeo, estado Táchira, Salvador Pérez, detalló la crítica situación que atraviesa la zona tras una noche de intensas lluvias y deslaves.

El mandatario confirmó el rescate de seis personas, incluyendo a un abuelo evacuado en una camilla improvisada, tras quedar aisladas por el movimiento de tierra en la aldea Mata de Guineo.

En tal sentido, precisó que la operación de salvamento comenzó a las 10:00 de la noche del lunes, cuando comisiones de Protección Civil, personal de la alcaldía y familiares de los afectados lograron internarse en la montaña por el sector Quebrada de Vuelta.

Acotó que, tras horas de labor sobre el fango, los rescatistas llegaron al punto de control a las 3:51 de la mañana, poniendo a salvo a todos los ciudadanos atrapados.

Retorno de las precipitaciones

Pérez manifestó su preocupación por el reinicio de las lluvias en las cabeceras de los sectores Mata de Guineo y El Cocal.

El burgomaestre advirtió que el agua cae directamente sobre las nacientes, lo que acelera el deslizamiento de los suelos y aumenta el riesgo de nuevos deslaves en las próximas horas.

Además, en su balance agregó que las aldeas El Tesoro, Mata de Guineo y El Cocal permanecen sin servicio eléctrico y parcialmente incomunicadas.

Salvador Pérez aseguró que la municipalidad se mantiene en alerta máxima para atender y evacuar a las familias que aún residen en las zonas de mayor peligro.

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