Mini ventiladores para combatir el calor: conozca sus precios y distintos modelos

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El calor en la calle, oficina o transporte público se puede combatir gracias a los mini ventiladores portátiles.

Estos dispositivos, que para algunos pueden pasar desapercibidos como juguetes, son herramientas de ingeniería compacta que se dividen principalmente en dos categorías.

Los modelos de mano son los mas vendidos por su funcionalidad, ya que no solo nos de mano, sino que sirven para la mesa y otros espacios planos.

No obstante, hay un nuevo modelo con diseños de cuello, muy parecidos a los audífonos de casco. Estos permiten el flujo de aire constante sin sacrificar la movilidad de las extremidades.

Los dispositivos sencillos están entre 3 y 5 dólares, los de gama alta que incluso funcionan como powerband para cargar el teléfono llega a los 10 dólares.

Los mini ventiladores para cuello alcanzan hasta los 12 dólares. Los precios pueden variar si se trata de pagos en efectivo.

¿Cómo funcionan los mini ventiladores?

Los mini ventiladores portátiles cuentan con un sistema de alimentación. Si bien existen versiones que dependen estrictamente de una conexión USB directa a una computadora o batería externa, el modelo más llevado es el recargable por la independencia que ofrece.

Algunos son de cable micro usb y otros de tipo c.

Estos equipos se cargan de la misma forma que un teléfono móvil y ofrecen una autonomía que varía drásticamente según la potencia seleccionada.

Mientras que una batería estándar de dos mil miliamperios puede sostener una brisa suave durante ocho horas continuas, la exigencia al máximo nivel de velocidad reduce la duración a tres horas.

Por otro lado, la tecnología detrás de estos dispositivos los vuelve insonoros en espacios públicos. Los motores sin escobillas, conocidos como "brushless", permiten que el mini ventilador opere con un zumbido casi imperceptible, ideal para bibliotecas o transporte público.

Al momento de elegir, los vendedores sugieren priorizar aquellos con puertos de carga rápida y un peso balanceado.

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