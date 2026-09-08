Anuncian cierre parcial en la autopista Valencia- Puerto Cabello: detalles

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El Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en coordinación con la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), informó que a partir de las 9:00 p. m. de este lunes 7 de septiembre de 2026 se aplicará una restricción parcial de tránsito en la Autopista Puerto Cabello - Valencia, específicamente a la altura del Peaje La Entrada (municipio Naguanagua, estado Carabobo).

La medida se extenderá en horario nocturno y de madrugada hasta las 4:00 a. m. del martes 8 de septiembre, con el fin de ejecutar trabajos de rehabilitación y reforzamiento en las losas de concreto de la infraestructura del peaje.

Recomendaciones para los Conductores

Las autoridades viales y cuerpos de seguridad exhortan a los usuarios que transiten entre el centro del país y la costa carabobeña durante este lapso a tomar las siguientes medidas de precaución:

Previsión de Tiempos: Planificar el desplazamiento con antelación debido a posibles retenciones de vehículos pesados y livianos en el embudo del peaje.

Atención a la Señalización: Reducir la velocidad al aproximarse a la zona de trabajos y acatar las indicaciones de los dispositivos de conización y los efectivos desplegados en el canal habilitado.

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