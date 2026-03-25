Anuncian cierre parcial en varios tramos de la avenida Baralt: durará un mes y medio

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El ministerio de Transporte anunció este miércoles que se realizará el cierre parcial en diferentes tramos de la avenida Baralt en Caracas.

A través de sus cuentas oficiales, el ministerio de Transporte difundió un comunicado en el que informa a los conductores que el cierre de la vía será durante un mes y medio.

Cierre parcial en la Baralt

De acuerdo con la información proporcionada en el comunicado, la medida se debe "a la ejecución del Plan de Atención Integral a la Vialidad en la Avenida Boyacá en Caracas".

Asimismo, indica que "se realizará la restricción parcial de la circulación de la vía en diferentes tramos de la avenida Baralt".

Horarios y duración

En este sentido reza el comunicado que el horario para la ejeción de los trabajos en la vía se ejecutarán en un "horario comprendido de 7:00 pm a 4:00 am".

Adicionalmente, señala que la restricción vehicular y los trabajos en la vía se estarán realizando durante el próximo mes y medio.

Por su parte, la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, junto a vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez, anunciaron el inicio de estos trabajos, en el que "se aplicarán más de 16 mil toneladas de asfalto en la Av. Boyacá, también llamada 'Cota Mil'".

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