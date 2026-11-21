La alcaldía del municipio Sucre, del estado Miranda, anunció que ya se dio inicio al proceso de dragado del río Guaire en Petare.

A través de sus canales oficiales, la alcaldía aseguró que ya iniciaron estos trabajos de dragado y remoción de sedimentos en el río Guaire, eje Petare Sur.

Inicia dragado del río Guaire en Petare

De acuerdo con la información proporcionada, los trabajos de dragado iniciaron a la altura del puente Baloa y continuarán más allá del sector La Línea, "con un total de cuatro tramos de intervención, para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias de 2027".

Asimismo, aseguró que "la maquinaria operará hasta alcanzar el fondo del cauce y extraerá aproximadamente 93.803 metros cúbicos de sedimento acumulado".

Plan de Lluvias 2027

Al respecto indica la alcaldía que esta obra forma parte del Plan de Lluvias 2027, por medio de plan Antonio José de Sucre, Hidroven y el ministerio de Obras Públicas.

Adicionalmente, destaca que la "profundización del canal busca evitar desbordamientos que afecten las viviendas y la vialidad de las familias del sector".

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