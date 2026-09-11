Caracas pasa el 60 % del tiempo sin agua: Monitor Ciudad ofrece balance sobre servicios públicos

El monitoreo de la infraestructura básica en Venezuela revela una situación que afecta las actividades cotidianas y comerciales en varias zonas del país. De acuerdo con el último reporte semestral de la organización Monitor Ciudad, más del 98 % de las familias consultadas presentan fallas frecuentes en al menos un servicio público cada semana.

Jesús Armas, presidente de Monitor Ciudad, enfatizó en encuentro con la prensa que el principal problema de servicios públicos en el Área Metropolitana de Caracas es el suministro de agua potable. El vocero señala que los caraqueños pasan casi el 60 % del tiempo sin servicio por tubería, lo que obliga a las familias a almacenar y cargar agua de manera continua para cubrir sus necesidades básicas.

En materia eléctrica, el director ejecutivo de la organización, Jesús Vásquez, califica la realidad de Caracas como un deterioro constante de la calidad energética más que de cortes prolongados.

Vásquez explicó que en la capital y el estado Miranda se registra un promedio de 1,5 horas semanales de apagones. Sin embargo, advierte que las severas fluctuaciones de voltaje han provocado que un 7 % de los encuestados pierda electrodomésticos, costo que asumen las familias.

Servicios públicos en el interior del país

Albaní Colmenares, politóloga y activista, informó que el estado Carabobo opera hoy "a media máquina o a oscuras" debido a cortes eléctricos que superan las 8 horas diarias sin cronogramas de racionamiento.

Colmenares señala que este esquema paraliza la producción local y genera un profundo desgaste emocional en los ciudadanos.

Por su parte, Vásquez también detalló que en Táchira se registran los mayores racionamientos de la muestra, con periodos de 36 a 58 horas a la semana sin electricidad en municipios como San Cristóbal y Cárdenas.

Armas complementa que la situación se extiende a estados del centro y oriente como Guárico, a pesar de que la represa del Guri se encuentra en niveles altos de agua, ya que el 87 % de la capacidad termoeléctrica del país está inoperativa y existe un déficit nacional de hasta 2.500 megavatios diarios.

En cuanto al gas doméstico, el presidente de Monitor Ciudad resaltó que apenas el 7 % de los venezolanos cuenta con gas directo por tubería. La gran mayoría depende de bombonas, de las cuales se requiere sustituir 11 millones para evitar riesgos de explosiones. Ambos voceros coinciden en que es necesario incorporar personal técnico capacitado para recuperar los acueductos y el sistema eléctrico nacional.

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