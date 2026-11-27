El famoso Black Friday o Viernes Negro arrancó, formalmente, este 26 de noviembre, no obstante las tiendas optan por empezar antes o estirarlo por unos días más.

Tiendas de tecnología, ropa, calzado, accesorios, por departamento, etc, mantienen activas sus dinámicas promocionales para atraer compradores en el cierre de mes.

En el sector de telefonía y tecnología, la tienda VIP Phone, con sedes en el Centro Comercial City Market y en La Candelaria, mantiene su campaña de Black Friday activa hasta el domingo 29.

Franklin Bullones, subgerente de mercadeo de la marca, explicó que la dinámica suma incentivos por compra, como obsequios en el punto de venta, descuentos en productos seleccionados, tanto en tiendas físicas como en su plataforma web, y participación en sorteos de entradas para el concierto de Shakira.

Según detalló, en modelos seleccionados (como equipos de la marca Tecno), la promoción permite llevarse un segundo teléfono sin costo adicional al adquirir el equipo principal, manteniendo el precio base.

Por su parte, RS Performance aplica descuentos de entre 10 % y 70 % durante el mismo período, que abarca todo el fin de semana hasta el domingo 29 de noviembre.

Auralis Peña, representante del establecimiento, señaló que la mayor demanda suele concentrarse en prendas y calzado deportivo. En el caso de los zapatos, indicó que las rebajas parten desde el 20 %, con ejemplos de modelos que pasan de $ 60 a $ 44, según la referencia, mientras que en el área textil se ofrecen piezas que alcanzan los $7,49.

Black Friday con financiamiento

A estas campañas se suman cadenas que apuestan por el pago fraccionado a través de la aplicación Cashea para impulsar el consumo durante estos días:

Daka inició su jornada de Black Friday el jueves 26 a las 12:00 del mediodía y la mantendrá activa hasta el domingo 29 de noviembre, con más de 1.000 productos en promoción. En su esquema con Cashea, ofrece 0 % de inicial más 6 cuotas para el nivel 6, mientras que los niveles del 1 al 5 cuentan con una reducción de inicial más 6 cuotas.

Por otro lado, Traki alarga sus rebajas de temporada desde el 26 de noviembre hasta el 1 de diciembre para los regalos de Navidad con 30 % de descuento, excepto en algunas prendas y accesorios.

La extensión de estas ofertas responde a la búsqueda de mayor afluencia tanto entre quienes aprovechan los días hábiles como entre quienes dejan sus compras para el fin de semana.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube