Este jueves la Policía de Chacao anunció que desplegarán más de 200 funcionarios para el "Viernes Negro".

A través de sus canales oficiales el alcalde del municipio, Gustavo Duque, aseguró que "los ciudadanos podrán aprovechar la jornada de grandes descuentos en completa seguridad".

Operativo de seguridad para el Viernes Negro en Chacao

De acuerdo con la información proporcionada "este viernes 27, llamado Black Friday o Viernes Negro, estaremos desplegados en todo el municipio".

Asimismo, señala que el despliegue será a partir de las 7 de la mañana, donde todos los funcionarios policiales y de seguridad estarán "monitoreando todo nuestro sistema de cámaras, centros comerciales, corredores viales, para garantizar que esta jornada sea totalmente segura en el municipio Chacao".

Agrega que han hecho "enlaces con los principales centros comerciales del municipio para garantizar la seguridad absoluta a todos nuestros visitantes y habitantes del municipio".

Despliegue de funcionarios policiales

Al respecto, el burgomaestre aseguró que el despliegue de seguridad contará con "más de 20 patrullas, 40 motos, 24 bicicletas y una grúa para garantizar el orden y la seguridad, además del resguardo de los comerciantes vecinos y visitantes".

Mientras que el director de PoliChacao, Luis González, resaltó que la presencia policial se reforzará en los principales corredores viales como: la Av. Andrés Galarraga, Calle El Samán, Av. Chico Carrasquel, Calle Los Ángeles, Av. Libertador y Av. Juan Pernalete, entre otras; con el objetivo de garantizar la seguridad y la solución vial.

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