Este 26 de noviembre, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó sobre el cierre de la avenida Intercomunal de El Valle a partir de este jueves.

A través de sus canales oficiales, el INTT difundió los horarios y hasta cuándo será el cierre de esta importante vía vehicular que abarca el tramo desde Los Próceres hasta La Bandera.

Cierran avenida Intercomunal de El Valle

De acuerdo con la información proporcionada se estarán ejecutando trabajos de demarcación vial horizontal elevada en esta importante vía.

Asimismo señala que el cierre será a partir de este jueves 26, al igual que el día viernes 27 de noviembre en un horario comprendido entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana.

Adicionalmente el INTT "exhorta a todos los conductores a tomar las previsiones correspondientes, hacer uso de las vías alternas y prestar estricta atención a la señalización e indicaciones dispuestas en la vía, mientras culminan las labores de mantenimiento".

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