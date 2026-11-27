Vecinos de distintas zonas de Caracas han manifestado su angustia ante una reciente ola de fallas en el sistema eléctrico. Desde apagones frecuentes hasta averías que pueden durar varias horas, son algunas de las quejas de los ciudadanos.

A pesar de que las autoridades competentes y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no han anunciado cortes eléctricos programados en la ciudad capital, por medio de las redes sociales los caraqueños han reportado que las fallas eléctricas son constantes y, en ocasiones, ocurren diariamente y a la misma hora.

Angustia por fallas del servicio eléctrico en Caracas

Hacia el oeste de Caracas, en la parroquia Caricuao, vecinos han reportado múltiples fallas en el sistema eléctrico y manifestaron que los cortes de energía ponen en riesgo los electrodomésticos y causan complicaciones en su rutina diaria.

Desde el pasado domingo, las averías se presentan con frecuencia y pueden durar hasta seis horas, de acuerdo con los reportes de los vecinos.

Los residentes de distintos sectores, como la UD-1, UD-2, UD-3, UD-7 y UD-9, indicaron que temen que las fluctuaciones causen daños en maquinaria como los ascensores de sus edificios. Y solicitaron a las autoridades corregir la situación, que afecta directamente su calidad de vida.

A ello se suman los costos por la compra de protectores de voltaje para el resguardo de los electrodomésticos; este tipo de aditamentos suele tener precios que parten desde los 11 dólares, detalló un residente del sector UD2.

Por otro lado, en la parroquia El Paraíso, vecinos solicitan la reparación del sistema eléctrico, así como el mantenimiento de las tanquillas. Aseguraron que, en distintas áreas, estas llegan a llenarse de agua y causan serias averías.

Los reportes de cortes de energía también se han extendido desde zonas de La Vega, Antímano y La Yaguara, en el municipio Libertador.

En el municipio Baruta, los cortes eléctricos se extienden por distintos sectores. En el área de Las Mercedes, una de las más transitadas de la entidad, trabajadores reportaron que la luz falla con frecuencia; según los reportes, pueden registrarse hasta 10 apagones al día, los cuales llegan a durar hasta 40 minutos.

Asimismo, el alcalde de Baruta, Darwin González, ha reportado diversas averías por medio de las redes sociales. Según una publicación del mandatario local, vecinos reportaron fallos eléctricos en las zonas de La Trinidad, Avenida Principal con calle San Ernesto, El Arenal y Sorocaima.

Por su parte, los residentes de Santa Fe, La Alameda, Colinas de Valle Arriba y Los Campitos reportaron este viernes que se encuentran sin servicio.

Llaman a declarar "emergencia de los servicios"

Ante la creciente angustia por la situación del servicio de electricidad, los alcaldes de Baruta, El Hatillo y Los Salias (Miranda) exigieron respuestas técnicas inmediatas a Corpoelec e Hidroven.

El pasado 16 de noviembre, los mandatarios alertaron sobre apagones de hasta seis días, así como sectores con dos semanas sin suministro hídrico y gastos de hasta 160 dólares mensuales en camiones cisterna.

En tal sentido, solicitaron la creación de una mesa técnica permanente para tratar la crisis y declarar la emergencia de servicios públicos en la Gran Caracas.

De igual manera, pidieron la autorización de cuadrillas municipales que permitan a gobernaciones y alcaldías contratar personal certificado por Corpoelec para reparar averías menores y agilizar la restitución del servicio.

Finalmente, añadieron que la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) facilitaría la compra de equipos eléctricos como transformadores, cables y luminarias.

Corpoelec repara avería en subestación de Coche

En medio de la situación que preocupa a los caraqueños, Corpoelec informó que se logró la reparación de una falla registrada en la subestación Coche, en el municipio Libertador, la cual afectó el servicio eléctrico en múltiples sectores.

La compañía afirmó que se restableció el servicio en los sectores Ciudad Turmerito, Coche, Cochecito, barrio Copey, La Mariposa, urbanización Delgado Chalbaud, Fuerte Tiuna, Turmerito, La Rinconada, Las Mayas, Santa Eduviges, Tazón, veredas de Coche, urbanización Alberto Ravell, barrio Bruzual, Cerro Grande, Coracrevi, barrio La Montañita, Las Malvinas, Longaray, barrio Los Aguacaticos, barrio Los 70, barrio Los Cardones, San Andrés, Los Jardines de El Valle, Gran Mariscal de Ayacucho, barrio Nuevo Vengas, Radio Valle, San Antonio, San Pedro, Vista Alegre, barrio Zamora y El Calvario.

Descontentos ante reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico

Finalmente, caraqueños manifestaron su descontento ante la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, anunciada por la presidente encargada Delcy Rodríguez, la cual establece que las nuevas tarifas de electricidad se cobrarán con base en la tasa de la divisa de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), que actualmente corresponde al euro.

Al respecto, señalaron que, para que esta medida sea aceptada por la población, se debe ofrecer un servicio óptimo. "Son cobros que superan el ingreso de una persona asalariada, y no se ven reflejados en el funcionamiento del servicio", dijo una vecina del sector UD-2 de Caricuao, quien pidió el resguardo de su identidad.

Sobre la reforma, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, precisó que en el reglamento estará establecido un subsidio para las personas que no cuenten con ingresos suficientes para cubrir el monto total de las tarifas indexadas.

Entre las disposiciones transitorias de la ley, se ordenó al Ejecutivo nacional la creación del fondo para el financiamiento de los subsidios en un plazo máximo de un año.

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