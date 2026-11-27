La alcaldía de Baruta anunció que varias calles estarán cerradas con motivo de la carrera 21K que se llevará a cabo el domingo en el municipio.

A través de sus canales oficiales, la alcaldía difundió los detalles del recorrido, cuáles serán las calles cerradas y las vías alternas.

Cierre de vías en Baruta

De acuerdo con la información proporcionada, para este domingo 29 de noviembre, se realizará la carrera 21K La Media en el municipio a partir de las 6 de la mañana.

Asimismo, indicó que el recorrido de la actividad será el siguiente:

Avenida Río de Janeiro

Elevado Colinas de Bello Monte

Av. Ppal.de Colinas de Bello Monte

Los Chaguaramos

Los Ilustres

Paseo Los Próceres

Av. Lincoln

Av. Beethoven

Av. Chama

Av. Miguel Ángel

Av. Ppal. de Colinas de Bello Monte

Av. Ppal. de Las Mercedes

Av. La Guairita

Av. Araure

Avenida Río de Janeiro (a El Llanito)

Retorno av. Ginebra

Avenida Río de Janeiro (a Las Mercedes)

Vías alternas

En este sentido, indica la publicación que las vías alternas serán las siguientes:

Las Mercedes: Carretera Vieja de Baruta y Av. Paseo Enrique Eraso (rampa autopista hacia el centro).

Caurimare: Av. Ppal. de Caurimare.

Colinas de Bello Monte: canal de circulación en Av. Miguel Ángel (hacia Carretera Vieja de Baruta).

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