La alcaldía de Baruta anunció que varias calles estarán cerradas con motivo de la carrera 21K que se llevará a cabo el domingo en el municipio.
A través de sus canales oficiales, la alcaldía difundió los detalles del recorrido, cuáles serán las calles cerradas y las vías alternas.
Cierre de vías en Baruta
De acuerdo con la información proporcionada, para este domingo 29 de noviembre, se realizará la carrera 21K La Media en el municipio a partir de las 6 de la mañana.
Asimismo, indicó que el recorrido de la actividad será el siguiente:
- Avenida Río de Janeiro
- Elevado Colinas de Bello Monte
- Av. Ppal.de Colinas de Bello Monte
- Los Chaguaramos
- Los Ilustres
- Paseo Los Próceres
- Av. Lincoln
- Av. Beethoven
- Av. Chama
- Av. Miguel Ángel
- Av. Ppal. de Colinas de Bello Monte
- Av. Ppal. de Las Mercedes
- Av. La Guairita
- Av. Araure
- Avenida Río de Janeiro (a El Llanito)
- Retorno av. Ginebra
- Avenida Río de Janeiro (a Las Mercedes)
Vías alternas
En este sentido, indica la publicación que las vías alternas serán las siguientes:
- Las Mercedes: Carretera Vieja de Baruta y Av. Paseo Enrique Eraso (rampa autopista hacia el centro).
- Caurimare: Av. Ppal. de Caurimare.
- Colinas de Bello Monte: canal de circulación en Av. Miguel Ángel (hacia Carretera Vieja de Baruta).
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