Carmen Meléndez ordena intensificar rehabilitación de escuelas en Caracas este fin de semana: detalles

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, ordenó a las brigadas de infraestructura intensificar las labores de rehabilitación en un centenar de centros educativos de la capital durante este viernes, sábado y domingo.

La instrucción responde a la necesidad de culminar las obras en los planteles bajo responsabilidad municipal antes del inicio del año escolar.

Las líneas de trabajo se definieron durante una reunión efectuada en el Puesto de Comando Caracas, donde la autoridad municipal instó a los entes locales a asumir la entrega de las escuelas como una prioridad de atención inmediata.

Alcance del Plan Venezuela Renace y atención a infraestructuras

Los trabajos de recuperación forman parte del Plan Venezuela Renace.

Actualmente, la administración municipal despliega más de 160 frentes de obra en distintos puntos de la ciudad para reconstruir y acondicionar los espacios que sufrieron afectaciones tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.

Las cuadrillas mantendrán jornadas de trabajo continuo a lo largo del fin de semana para acelerar los tiempos de ejecución y garantizar instalaciones adecuadas para la población estudiantil.

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