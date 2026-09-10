Federación Venezolana de Maestros fija posición sobre el inicio de clases: las exigencias para volver a las aulas

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La Federación Venezolana de Maestros (FVM), alertó sobre la falta de servicios básicos y los daños estructurales en los colegios del país.

En especial, luego de los estragos causados por el doblete sísmico, el gremio docente sostiene que las fallas de agua, luz y saneamiento alcanzaron niveles críticos. Por esta razón, la organización solicita una revisión técnica de los planteles antes del regreso a las aulas.

La directiva magisterial, liderada por Carmen Teresa Márquez, rechazó la convocatoria del Ministerio de Educación para iniciar las actividades este catorce de septiembre. El gremio aclaró que el calendario oficial establece el comienzo de las labores para el dieciséis de septiembre.

Riesgos en la infraestructura de las escuelas por tras terremotos en Venezuela

El gremio docente pide que especialistas en gestión de riesgo evalúen cada centro educativo antes de recibir a los estudiantes. Dicha medida busca certificar que los espacios sean habitables y seguros para toda la comunidad escolar.

Las cifras del magisterio contrastan con los datos oficiales presentados en agosto por el Ejecutivo. De acuerdo con el reporte oficial, un aproximado de 900 escuelas están afectadas, con 11 planteles destruidos y la reubicación de alumnos de 91 centros.

Ante esto, la federación denunció la ausencia de un informe público detallado y rechaza el traslado de estudiantes sin el consentimiento de las comunidades.

¿Qué dijeron sobre los sueltos y las bonificaciones de docentes?

Los trabajadores de educación en el país exigen un salario digno y el fin de los pagos a través de bonos. La organización sindical explicó que el sueldo base del personal permanece en 130 bolívares mensuales, mientras que la mayor parte del ingreso proviene de asignaciones económicas que otorga el Gobierno. Los voceros docentes afirman que la fuerza laboral educativa requiere sueldos ajustados a la realidad económica.

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