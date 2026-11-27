Más de un centenar de mujeres de La Guaira accedieron a consultas ginecológicas gratuitas durante una jornada de salud realizada en Catia La Mar, como parte de las iniciativas de asistencia social que continúan en la entidad a cinco meses de los terremotos.

El operativo tuvo lugar en el Hospital Dermatológico Martín Vegas, donde las participantes recibieron evaluaciones médicas y orientación sobre el cuidado de la salud femenina, con énfasis en la prevención y la detección oportuna de posibles afecciones.

Atención médica y prevención

La jornada estuvo a cargo del doctor Gary Marcoviche y contó con el impulso de Iliana Feres, fundadora de la marca Intylact, junto a la coordinación de Samira Vivas, gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas.

Durante las consultas, las asistentes pudieron acceder a chequeos especializados y recomendaciones para mantener un adecuado control ginecológico, especialmente en comunidades donde este tipo de atención representa una necesidad importante.

Entrega de kits de higiene íntima

Además de las evaluaciones médicas, el equipo entregó kits de higiene íntima a las mujeres atendidas, con productos destinados al cuidado personal y a la prevención de infecciones y otras complicaciones ginecológicas.

Más de 100 mujeres recibieron atención médica gratuita.

La jornada se desarrolló en Catia La Mar, estado La Guaira.

Las asistentes obtuvieron orientación especializada y kits de higiene íntima.

La iniciativa forma parte de un programa de acompañamiento social que busca mantener el apoyo a las habitantes del litoral central, más allá de las primeras acciones desplegadas tras los terremotos del pasado mes de junio.

Sus promotores destacaron la importancia de ofrecer asistencia de manera sostenida y acercar servicios preventivos a las comunidades, con especial atención a las necesidades de las mujeres.

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