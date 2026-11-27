Al menos 107 personas resultaron afectadas por una presunta intoxicación masiva registrada durante la mañana de este viernes 27 de noviembre de 2026 en dos centros educativos del municipio Capacho Nuevo, en el estado Táchira, según informó el director regional de Protección Civil, Yesnardo Canal.

El funcionario explicó en declaraciones a Globovisión que el reporte inicial llegó mediante Protección Civil Capacho Independencia sobre un presunto episodio masivo en el Liceo Francisco Miranda y en el Liceo Ramón Cárdenas, lo que activó la evacuación del personal educativo hacia la medicatura local, con el ingreso inicial de 15 alumnos y la suma posterior de más afectados atendidos entre ese centro y el CDI municipal.

Atención médica y traslado a San Cristóbal

Canal agregó que del total de 107 afectados, 99 son alumnos y ocho corresponden a docentes y personal médico que presentaron reacción tras el contacto con los jóvenes y la exposición a una sustancia química aún por determinar.

Precisó que se activó un sistema de triaje conjunto entre Corpo Salud, Protección Civil y el Hospital Central de San Cristóbal, donde permanecen bajo atención dos alumnos, mientras el equipo médico evalúa si corresponde trasladar a más jóvenes hacia ese hospital para aliviar la carga de la medicatura.

Investigación y antecedentes en Táchira

Yesnardo Canal señaló que el gobernador instruyó el despliegue del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para ejecutar las diligencias e inspecciones en ambos planteles.

Sobre antecedentes en el estado Táchira, el funcionario indicó que se trata del segundo episodio en el Liceo Ramón Cárdenas y del primero en el Liceo Francisco Miranda, en un contexto donde siguen en marcha averiguaciones sobre casos anteriores en los municipios Torbes y Fernández Feo.

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