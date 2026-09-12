Cierres parciales y trabajos nocturnos: la obra que cambiará el tránsito en la avenida Principal de Las Mercedes desde esta fecha

La alcaldía de Baruta informó que iniciará un proyecto de sustitución de adoquines por concreto estampado en la avenida Principal de Las Mercedes a partir del próximo martes 15 de septiembre.

El ayuntamiento ejecutará la obra de infraestructura por fases progresivas con el objetivo de garantizar la movilidad vehicular y evitar la interrupción total del tránsito en esta concurrida arteria comercial.

A través de sus redes sociales, el ente local precisó los detalles de las labores que se llevarán a cabo próximamente.

Cierres parciales y trabajos nocturnos desde este 15 de septiembre

La primera fase del proyecto contempla una duración estimada de 7 a 8 días.

Durante este período, las cuadrillas municipales aplicarán cierres parciales de carriles, manteniendo la circulación de automóviles de forma continua en los espacios habilitados.

Plan de movilidad y labores en horario nocturno

Para evitar congestiones severas durante el día, el gobierno municipal autorizó la realización de labores en horario nocturno, enfocadas principalmente en las tareas de demolición y replanteo de la carpeta rodante.

El dispositivo de seguridad vial contempla el despliegue permanente de funcionarios de la Policía de Baruta y la colocación de canalizaciones con conos desde varios metros antes de la obra.

Asimismo, los equipos de transporte reprogramaron los tiempos de los semáforos en las intersecciones con la calle Trinidad y la calle New York para agilizar el flujo vehicular. La alcaldía anunciará las fases 2, 3 y 4 de forma progresiva a medida que avancen los trabajos.

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