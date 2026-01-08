Ciertos sonidos provocan ansiedad, ira y tensión: este es el tratamiento de las personas con misofonía

Suscríbete a nuestros canales

La misofonía es un trastorno que se caracteriza por una fuerte reacción emocional negativa a ciertos sonidos específicos, que pueden ser comunes en la vida diaria.

Esto se debe a que el cerebro procesa ciertos sonidos de forma diferente, activando una respuesta de estrés intensa como ira y ansiedad debido a conexiones neuronales atípicas entre las áreas auditivas, emocionales y de lucha-huida.

Tal combinación se da por factores genéticos, neurológicos (conectividad cerebral alterada) y psicológicos (experiencias tempranas, TDAH, TOC).

¿Qué produce la misofonía?

Andrea Barrios, otorrinolaringólogo, indica en un video de Instagram que las personas que padecen misofonía suelen experimentar irritación, ansiedad o incluso rabia al escuchar sonidos como toser, comer, tragar o masticar, entre otros.

Estos sonidos, que para la mayoría de las personas son inofensivos, pueden provocar una respuesta intensa en quienes sufren de misofonía.

Es importante que esto no se confunda con hiperacusia, ya que esta es una condición en la que los sonidos cotidianos se perciben muy fuertes y a veces pueden causar dolor.

La hiperacusia se trata con otorrinolaringólogo mientras que la misofonía es un trastorno que evalúa un terapeuta.

¿Cómo se puede tratar la misofonía?

De tal manera, Celia Incio, especialista en misofonia, explica en una serie de videos como el cerebro actúa ante lo que percibe como un sonido peligroso.

El tratamiento de la misofonía puede variar según la gravedad de los síntomas y la respuesta del individuo. La especialista señala en sus publicaciones que lo importante es aprender a cómo controlar esa irritación y ansiedad que provocan ciertos sonidos.

Para ayudar a cambiar la forma en que una persona reacciona a los sonidos que le molestan hay terapias cognitivas y del sonido. Esto consiste en usar sonidos de fondo para enmascarar los ruidos que provocan la reacción.

Además, prácticas como la meditación pueden ayudar a reducir la ansiedad asociada a los sonidos molestos.

Aprender sobre la misofonía puede ayudar a las personas a entender su condición y a los demás a ser más comprensivos.

