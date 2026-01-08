Fallece el padre de la reconocida actriz Julie Restifo: gremio cultural rinde tributo a su memoria

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la cultura en Venezuela se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Giuseppe Restifo, padre de la reconocida actriz y directora Julie Restifo.

El deceso ocurrió el pasado miércoles 7 de enero de 2026 en España, país donde se encontraba.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del Centro Cultural Chacao, institución donde Julie Restifo ejerce un rol clave como parte de la Junta Directiva.

Diversas personalidades del gremio artístico manifestaron su apoyo a la familia en este difícil momento.

Duelo en el sector cultural

El Centro Cultural Chacao emitió un comunicado oficial expresando su pesar por la pérdida física de Giuseppe Restifo.

La institución destacó no solo la trayectoria de Julie como una artista excepcional, sino también su labor fundamental dentro de la organización, enviando mensajes de fortaleza para todos sus familiares y amigos cercanos.

Condolencias en España y Venezuela

Aunque el fallecimiento tuvo lugar en territorio español, el impacto se sintió con fuerza en Venezuela, donde la familia Restifo es ampliamente respetada.

Los mensajes de solidaridad se centraron en desear el descanso eterno del Sr. Giuseppe y en brindar consuelo a sus seres queridos ante esta pérdida irreparable.

Trayectoria actoral y profesional de Julie Restifo

Julie Restifo es una de las actrices más completas de Venezuela, con una carrera que inició en los años 80 tras estudiar Comunicación Social en la UCAB.

Su talento brilló en televisión con papeles memorables en telenovelas como La mujer de Judas y Viva la Pepa, además de participar en producciones internacionales como la serie española El tiempo entre costuras.

En el teatro, destacó recientemente por su aclamada interpretación de Sofía Ímber, y actualmente combina su faceta artística con su rol como directiva en el Centro Cultural Chacao, donde impulsa la gestión cultural del país.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube