Waraira Repano

¿Está cerrado el acceso al Parque El Ávila?: esto se sabe

Inparques lanzó un comunicado con relación a los acontecimiento registrados en el país en los últimos días

Por Maria Isabel Rangel
Jueves, 08 de enero de 2026 a las 09:45 am
REFERENCIAL

En el Parque Nacional Waraira Repano (también conocido como El Ávila) se anunció el cierre preventivo por motivos de seguridad hace pocos días por orden de Inparques, en contexto con el decreto de Estado de Conmoción.

Por este motivo no había acceso a los espacios por ninguna de las vías.

¿Ya hay paso en El Ávila?

Desde este miércoles Inparques reaperturó todas las rutas del Waraira Repano.

Esta medida permite a los senderistas y usuarios retomar sus actividades de ejercicio, distracción y recreación en El Ávila.

De tal manera, habilitaron todos los senderos y rutas tradicionales.

Los visitantes podrán disfrutar de sus actividades físicas y recreativas en contacto con la naturaleza bajo la supervisión directa de los guardaparques.

Inparques invita a todos los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales para cualquier notificación sobre el uso y acceso a El Ávila.

