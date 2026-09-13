Clausuran parque de atracciones tras colapso de las "sillas voladoras" que dejó varios niños heridos

La Alcaldía del municipio El Callao, estado Bolívar, ordenó la suspensión inmediata de actividades y la clausura preventiva del Parque de Atracciones Hermanos Ayala, tras registrarse el colapso del juego mecánico conocido como las "sillas voladoras" durante la noche del sábado 12 de septiembre.

La falla estructural y posterior desprendimiento en el aparato recreativo generó momentos de alarma entre los asistentes y dejó como saldo al menos siete personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad.

El alcalde Coromoto Lugo confirmó la ejecución de la medida preventiva a través de un documento donde enfatizó que la decisión prioriza la seguridad física de las familias.

Según el reporte, las actuaciones e inspecciones preliminares ejecutadas por los organismos de prevención evidenciaron el presunto incumplimiento de las normas de seguridad pertinentes, así como la falta de controles técnicos y mantenimiento preventivo exigidos para el funcionamiento de este tipo de instalaciones.

El cierre del establecimiento se mantendrá de manera indefinida mientras las autoridades locales e investigadores competentes adelantan las averiguaciones correspondientes para determinar las responsabilidades operativas.

La administración municipal reiteró que no permitirá la reanudación de actividades comerciales ni recreativas en el recinto hasta que se garanticen las condiciones óptimas de resguardo para la ciudadanía.

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