La Clínica de Prevención del Cáncer (CPC), perteneciente a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), inauguró una nueva unidad de quimioterapia en Caracas destinada a tratamientos oncológicos ambulatorios con protocolos médicos especializados y tarifas accesibles para los pacientes.

El doctor Lino Olivieri, director de la clínica, explicó que el espacio dispone de seis puestos simultáneos de infusión para atender a alrededor de 20 pacientes al día, una medida orientada a reforzar la respuesta asistencial frente a las enfermedades oncológicas en la capital.

Cifras de cáncer y alcance del servicio

La apertura busca atender el aumento sostenido de los casos oncológicos en el país. El doctor Cono Gumina, presidente de la SAV, indicó que Venezuela registra cerca de 85.000 nuevos diagnósticos cada año y subrayó que frenar el avance de la enfermedad y la mortalidad pasa por la detección oportuna y el inicio temprano del tratamiento.

Por su parte, el doctor Juan Saavedra, gerente de comunicaciones y relaciones institucionales de la organización, señaló que para 2026 se estiman 85.503 personas con cáncer y 35.484 fallecimientos en el país —un promedio diario de 264 nuevos diagnósticos y 97 muertes—. Según detalló, la unidad proyecta atender a unos 300 pacientes mensuales (cerca de 4.200 al año) y arrancará formalmente a comienzos de 2027 con costos competitivos frente al sector privado especializado.

Apoyo de Francia y equipamiento clínico

El proyecto forma parte de una iniciativa bilateral de dos años entre Francia y Venezuela en salud pública, respaldada por el Fondo Equipo Francia con una inversión de 600.000 euros, según destacó el embajador francés en el país, Emmanuel Pineda. El plan incluyó formación de personal médico, optimización de recursos para diagnóstico y tratamiento, y campañas preventivas.

La sala de infusión está dotada de seis butacas, tomas de oxígeno central, bombas de infusión de precisión, un cubículo exclusivo para valoración médica y un puesto de enfermería para monitoreo continuo. A ello se suma un área de preparación de medicamentos dividida en tres espacios: preparación de fármacos no citostáticos, antesala aséptica y una sala exclusiva para citostáticos, bajo normas sanitarias nacionales e internacionales.

Atención coordinada y citas previas

El modelo asistencial se articula desde la oncología médica en coordinación con hematología oncológica y otras especialidades de la clínica para definir y supervisar cada esquema terapéutico.

Olivieri precisó que las sesiones funcionarán bajo cita previa para organizar el flujo de pacientes, reducir los tiempos de espera y mantener protocolos de bioseguridad y confort tanto para los usuarios como para el equipo de salud, con el objetivo de ofrecer una alternativa accesible en la ciudad.

Con información de nota de prensa

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