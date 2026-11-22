Un nuevo medicamento oral contra el cáncer de páncreas logró que desaparezca en escaneos en uno de cada 12 pacientes que formaron parte de un ensayo clínico de más de 60 personas que tenían la enfermedad en un estadio avanzado.

En relación a tratamientos convencionales, este nuevo medicamento acompañado con quimioterapia, logró detener el crecimiento de los tumores casi totalmente en los participantes del ensayo.

Nueva pastilla contra el cáncer de páncreas

Se trata del medicamento daraxonrasib, que es un inhibidor de las mutaciones KRAS, el cual actúa bloqueando las señales que impulsan el crecimiento de estos tumores en el páncreas.

Son mutaciones del tumor que generalmente aparecen en el cáncer de páncreas, sin embargo, también aparecen en los tumores de pulmón y ovario, lo que abre una puerta a posibilidades en que este medicamento ayude a controlar otros tipos de cáncer.

Cáncer de páncreas desaparece en ensayo clínico

De acuerdo con la información recopilada por Infobae, en este sentido los resultados del ensayo que estaban en fase 1 y 2, arrojaron resultados positivos y de acuerdo con el doctor Wungki Park, oncólogo médico gastrointestinal del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, "esto es lo más cercano a una cura".

"La mediana de seguimiento es de 18 meses, imaginen que en un promedio de 18 meses su enfermedad simplemente desaparece en el escáner. Eso es lo más cercano a una remisión completa, es increíble", aseguró el doctor Park.

Daraxonrasib

Daraxonrasib es un fármaco oral desarrollado por Revolution Medicines Inc., el cual actúa contra el cáncer de páncreas y a mediados de octubre de este año, el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos emitió un dictamen positivo.

Esta pastilla es para atacar directamente al desarrollo de tumores y la presencia de aquellos que tienen mutaciones en este tipo de cáncer.

Desde agosto de este año 2026, en Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó su distribución bajo el nombre de Rasonque y durante las pruebas en fase final, los resultados positivos se duplicaron en relación al uso de tratamientos convencionales, aumentando la supervivencia de pacientes que poseen cáncer de páncreas en estadio avanzado.

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