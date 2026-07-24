Denuncian despidos masivos en reconocida empresa de alimentos: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, una denuncia colectiva realizada por más de 115 trabajadores de la empresa Puro Lomo en Calabozo, puso en alerta al estado Guárico.

A través de un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, los empleados alzaron la voz para reclamar un despido masivo y la reducción drástica de sus beneficios laborales.

Según medios locales, los afectados señalaron que pasaron de recibir montos equivalentes a cientos de miles de bolívares a cobros de apenas $20, una situación que afecta directamente a sus utilidades, vacaciones y prestaciones sociales.

Recorte de pagos y pérdida de derechos laborales en Puro Lomo Calabozo

El personal afectado inicia sus actividades diarias desde las 4:00 a.m. Tras manifestar su desacuerdo y exigir explicaciones, la administración de Puro Lomo les suspendió el servicio de transporte interno como medida de presión.

Esta acción atenta contra el contrato colectivo y viola el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, normativa que protege la estabilidad laboral en el país.

Uno de los empleados relató que tenía aprobados $2.500 por concepto de vacaciones, pero la compañía eliminó esa asignación sin presentar ninguna explicación formal.

Presencia de la Guardia Nacional y exigencia a las autoridades

En las instalaciones del lugar se registró la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), hecho que generó alarma e inquietud entre el grupo de trabajadores por temor a posibles represalias o actos de intimidación.

Ante esta situación, los afectados piden la intervención inmediata de las autoridades del trabajo para que revisen el caso, evalúen los despidos y garanticen el cumplimiento de los derechos establecidos en la ley.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube