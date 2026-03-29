Documental "Dos Orillas, Un Mismo Sol": cómo se ve la unión entre Venezuela y las Islas Canarias

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Bajo la premisa de rescatar la memoria histórica y los lazos de hermandad que hay entre Venezuela y las Islas Canarias, presentaron recientemente el adelanto del documental “Dos Orillas, Un Mismo Sol” en las instalaciones del club Hogar Canario Venezolano (HCV), en El Paraíso.

El proyecto, calificado como "la pieza audiovisual más ambiciosa sobre la inmigración en el país", funciona como un puente de identidad para miles de familias.

En el pequeño adelanto se muestra a la audiencia las historias de varias personas que se diferencian en edades, profesiones y pasados, sin embargo, les une el salir de las Islas Canarias y establecerse en Venezuela, amándolo con la misma fuerza que su país, haciendo vida y familia en tal territorio.

¿Qué significa Dos Orillas, Un Mismo Sol?

Para José Ramón Arvelo, presidente del HCV, este trabajo no es solo un registro fílmico, sino un motivo de orgullo para quienes define como los "guerreros canarios venezolanos".

Durante la presentación, Arvelo destacó a 2001 que la inmigración desde las islas no es un fenómeno reciente, sino un vínculo de siglos que ha moldeado la idiosincrasia de ambas regiones.

El presidente del club no solo aportó su historia al documental al ser hijo de inmigrantes canarios y haber vivido por varios años allá, sino que abrió las puertas de las instalaciones del HCV para que muchas personas tuvieran un acercamiento a la pieza audiovisual, antes de su estreno oficial.

De tal manera, el representante subraya la relevancia de documentar una historia que pertenece a abuelos, hijos y nietos.

El directivo extendió una invitación abierta para el estreno oficial, programado para el próximo mes de octubre, anticipando que la proyección cinematográfica tendrá una difusión masiva tanto en Venezuela como en las propias Islas Canarias.

El trato del venezolano hacia el inmigrante

El proyecto busca profundizar en el trato humano, sobretodo del venezolano hacia cualquier extranjero, ya sea un turista o alguien que tiene como objetivo establecerse en Venezuela.

Emilio Mouriño, presidente de la agencia de marketing MVP y pieza clave en la producción, explicó a 2001 que aunque el filme aborda las corrientes migratorias canaria, gallega, portuguesa e italiana, el foco está en la calidad de la recepción venezolana durante la posguerra.

"Queremos mostrar cómo los inmigrantes fueron tratados como personas. Llegaron sin recursos, tuvieron que luchar, pero en Venezuela encontraron humanidad", señaló Mouriño.

El objetivo de “Dos Orillas, Un Mismo Sol” es trascender las fronteras nacionales. La producción aspira a que audiencias en España y el resto de Europa conozcan la solidaridad que caracterizó a Venezuela en el siglo XX.

Con un despliegue mediático importante, el documental se perfila como un documento esencial para entender por qué, a pesar de la distancia física, canarios y venezolanos son como uno solo.

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