Las fuertes lluvias provocaron este sábado 28 de noviembre de 2026 graves anegaciones en la urbanización El Cafetal, en Santa Ana del Táchira, municipio Córdoba, tras el desbordamiento de la quebrada La Ratona.

El reporte preliminar de Protección Civil señala que al menos 15 viviendas resultaron afectadas por el agua y que varias familias quedaron aisladas en la zona.

Rescate con cuerdas y deslave en el cerro

En las imágenes del sitio se observa a funcionarios de rescate con cuerdas y arneses que se desplazan sobre una corriente lodosa que cubre calles y accesos de las viviendas.

El registro también muestra el traslado de una persona en brazos entre el agua turbia y un deslave visible en el cerro cercano a las casas.

Los habitantes del sector permanecen en alerta ante el nivel de la crecida y piden apoyo, mientras vecinos observan las maniobras desde balcones y áreas próximas.

El personal operativo de Protección Civil Táchira y los equipos de rescate continúan en el lugar para atender a las familias y evaluar los riesgos en Santa Ana del Táchira.

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