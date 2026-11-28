La cuenta en redes sociales santa_vzla confirmó en las últimas horas su tradicional encuentro navideño.

La cita será el martes 1 de diciembre de 2026 a las 6.00 de la mañana en la Cota Mil, a la altura de Boleíta, según un video compartido.

El personaje de la Cota Mil suma más de dos décadas de presencia en la ciudad con esta iniciativa que marca el inicio de la temporada decembrina en la vía rápida caraqueña, un papel interpretado por el actor Gilberto Sánchez en ediciones anteriores de esta actividad.

"Venezuela, sé que ha sido un año muy difícil desde aquel 24 de junio. Sé que hay sillas vacías y corazones que aún no sanan", expresó.

Sin embargo, agregó: "Hoy no vengo a decirte que olvides. Si no, quiero darte un abrazo lleno de fe. Por eso te invito a que el primero de diciembre a las 6 de la mañana te acerques a la cota para recibir felicidad y amor, esperanza, ilusión y que continúe la magia de la Navidad".

La actividad se llevará a cabo desde las 6.00 de la mañana del 1 de diciembre de 2026 en el tramo de Boleíta de la avenida Boyacá, conocida como la Cota Mil, punto habitual de esta convocatoria anual en la capital.

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